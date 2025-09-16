Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Union krijgt dinsdagavond zijn vuurdoop in de Champions League met een uitwedstrijd bij PSV. Aan Eindhovense zijde is er extra aandacht voor Ruben van Bommel (21), die eveneens zijn debuut maakt op het kampioenenbal.

Zijn vader Mark van Bommel (48), oud-speler van PSV en ex-trainer van Antwerp, bekeek de situatie met gemengde gevoelens. “Ik denk dat hij beter kan en beter moet", vertelde Van Bommel senior in het praatprogramma Rondo.

“Natuurlijk ben ik trots, maar ik zie ook nog veel ruimte voor progressie. Hij speelt nu voor de eerste keer bij een écht grote club. Vijf wedstrijden, drie goals – dat is prima, maar het kan beter.”



Heel andere spanning dan als trainer

Ruben maakte deze zomer de overstap van AZ naar PSV en treedt zo letterlijk in de voetsporen van zijn vader. Mark van Bommel, die in 2023 de Belgische titel pakte met Antwerp, volgt zijn zoon van dichtbij en ziet duidelijke kwaliteiten. “Hij heeft diepte in zijn spel, met en zonder bal. Dat zie je bijna niet meer, en dat is een echt wapen voor een ploeg.”

Toch blijft de oud-middenvelder kritisch. “Er wordt heel veel van hem verwacht, en dan moet je dat ook waarmaken. Maar ik ga niet elke wedstrijd met hem doornemen. Voor mij is het vader-zoon. Je bent fan, je zit op de tribune en je kijkt met trots.”

Mark van Bommel, die zelf een rijke carrière kende bij onder andere PSV, FC Barcelona en Bayern München, voelt zich nu zenuwachtiger dan ooit. “Als speler of trainer kon ik het zelf beïnvloeden. Nu zit je alleen te kijken en hoop je dat het goed gaat. Dat is een heel andere spanning.”