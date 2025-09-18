🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

Het is nog geen leuk seizoen geweest voor Royal Antwerp FC tot dusver. Afgelopen weekend werd in eigen huis nog verloren van KAA Gent, waardoor ze de aansluiting met de top een beetje hebben gemist. Deze week zijn ze wel met goed nieuws gekomen.

Met 9 op 21 staat Royal Antwerp FC voorlopig niet in de top-6 dat het nodig heeft als het de Champions' Play-offs wil spelen dit seizoen.

En dus zal het de komende weken en maanden beter moeten. Bij stamnummer 1 hopen ze erop dat de nieuwe tribune 2 voor extra impact kan zorgen.

Nieuw derde truitje van Antwerp is verwijzing naar Tribune 2 op Bosuil

Tegen begin november zou die mogelijk klaar moeten zijn. Ondertussen hebben ze bij The Great Old met hun nieuw truitje alvast een mooie verwijzing gemaakt naar de tribune.

Historisch

Iconisch

Authentiek



Een ode aan den Twee. pic.twitter.com/F0DgElwERj — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 18, 2025

De befaamde Tribune 2 op de Bosuil is er eentje die voor eeuwig in de harten van de fans van Antwerp zal zitten, zoveel is al langer dan vandaag duidelijk.

En op het nieuwe derde shirt wordt er dan ook naar verwezen. Benieuwd of het vaak zal gebruikt worden, dan wel vooral een item zal worden dat de fans heel graag willen hebben ...