Manuel Gonzalez
In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku
Romelu Lukaku wordt dezer dagen meer dan ooit aan een terugkeer naar RSC Anderlecht gelinkt. Ook Marc Coucke laat geen kans voorbij gaan om gespot te worden met de Rode Duivel. Maar wat zou de eigenaar van paars-wit echt willen bereiken?

Hebben jullie afgelopen zondag ook die gebalde vuist gezien bij Romelu Lukaku toen Luis Vazquez RSC Anderlecht op voorsprong kopte tegen KRC Genk? Laat er géén twijfel over bestaan: Big Rom is paars en wit.

En laat er evenmin geen twijfel over bestaan: Lukaku scoort in de nabije toekomst zijn doelpunten opnieuw in een shirt van Anderlecht. Alleen hoopt Marc Coucke de timing in het hoofd van de 32-jarige aanvaller te veranderen.

Hoe ziet Romelu Lukaku zijn eigen toekomst?

Lukaku wil immers zijn contract bij SSC Napoli (tot medio 2027, nvdr.) uitdienen en vervolgens terugkeren naar Brussel. Coucke hoopt echter dat het jeugdproduct van de Belgische recordkampioen zijn plannen nog wil wijzigen.

Coucke wil het vertrek van Wouter Vandenhaute gebruiken om Lukaku aan boord te heisen. In welke hoedanigheid? Daar gaan dezer dagen héél véél telefoontjes van de eigenaar over.

Hoe ziet Marc Coucke de toekomst van Romelu Lukaku?

In een ideale wereld keert Lukaku na het WK van volgende zomer terug naar zijn Anderlecht. Maar hoe haalbaar is dat? En wil Napoli meewerken aan dat scenario? Het moet binnenkort - binnen twee tot vijf weken, Marc? - allemaal duidelijk worden.

