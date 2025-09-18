Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

Bij hun debuut in de Champions League heeft Pafos FC voor een verrassing gezorgd door een gelijkspel te behalen tegen Olympiakos. Derrick Luckassen, voormalig speler van Anderlecht, excelleerde in de verdediging en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Woensdagavond zal voor altijd in de geschiedenis van het Cypriotisch voetbal gegrift blijven. Voor hun allereerste optreden in de Champions League heeft Pafos FC meteen een punt behaald in Athene tegen Olympiakos. Een heldhaftige 0-0 werd het, uit de brand gesleept met veel doorzettingsvermogen.

Luckassen man van de match in Olympiakos - Pafos

In het hart van deze prestatie onderscheidde zich een man, Derrick Luckassen. De Nederlandse verdediger, voormalig speler van Anderlecht, werd verkozen tot man van de match. Onvermoeibaar hield hij stand achterin terwijl zijn team meer dan een uur met tien speelde.

De avond had alle kenmerken van een krachttoer. Als underdog van de competitie speelde de club zijn allereerste Europese wedstrijd op dit niveau. Om uit een bruisend stadion als dat van Olympiakos een punt mee te nemen? Dat is bijna een klein wonder.

Stevige wedstrijd van Pafos in Champions League

Na zijn tijd in de Belgische competitie en vooral bij Anderlecht in 2019-2021, waar hij één doelpunt maakte in 29 wedstrijden met paars-wit, liet hij in Griekenland zien dat hij er kan zijn in grote wedstrijden.

Voor Pafos is dit gelijkspel bijna een overwinning waard. En voor Luckassen is deze trofee van man van de match een krachtig symbool.