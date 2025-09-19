OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

Nilson Angulo heeft een nieuw contract getekend bij Anderlecht. De dribbelvaardige Ecuadoriaan heeft zijn handtekening gezet onder een vernieuwde overeenkomst tot 2029.

Deze zomer stond Nilson Angulo in de belangstelling van enkele clubs uit Spanje, maar uiteindelijk bleef hij toch bij Anderlecht. De Brusselaars kijken naar hem om voor creativiteit te zorgen en defensies open te breken.

Nieuw contract voor Angulo

Wat ze alvast open hebben gebroken, is het contract van Angulo. De Ecuadoriaanse winger heeft een nieuwe overeenkomst getekend die hem tot 2029 aan de recordkampioen verbindt. Dat heeft Anderlecht zelf gecommuniceerd.

Angulo streek in 2022 neer bij Anderlecht. De Brusselaars betaalden iets minder dan twee miljoen euro aan LDU Quito, een team uit de hoofdstad van Ecuador. Dit seizoen lijkt hij helemaal door te breken met twee doelpunten en vijf assists in de eerste tien wedstrijden.

De flankaanvaller keert voor komend weekend ook terug in de selectie bij Paars-Wit. Tijdens de afgelopen wedstrijd tegen Racing Genk (1-1) moest hij geschorst toekijken nadat hij op het veld van Union werd uitgesloten.

De kans dat Angulo de komende vier seizoenen ook effectief zal uitdoen in het Lotto Park is klein. Maar met deze contractverlenging versterkt Anderlecht alleszins zijn positie wanneer er binnenkort opnieuw enkele teams komen aankloppen om de winger binnen te halen.