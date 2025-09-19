Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"
Foto: © photonews

Philippe Clement was donderdag aanwezig op Jan Breydel om de partij tussen zijn twee ex-clubs te bekijken. Hij sprak er ook over zijn toekomst als coach, die alvast in het buitenland ligt.

Opvallende aanwezige tijdens Club Brugge - AS Monaco op donderdagavond. Philippe Clement, ex-coach van beide teams, zag hoe de Bruggelingen met 4-1 wisten te winnen van de Monegasken.

Clement, die sinds zijn ontslag bij het Schotse Rangers een half jaar geleden zonder club zit, was blij om nog eens terug te keren naar Jan Breydel. "Het voelt als thuiskomen, een beetje emotioneel zelfs", vertelde hij aan VTM.

Ondertussen is de voormalige kampioenenmaker van Racing Genk en Club Brugge, die onlangs werd geopereerd aan de heup, klaar voor een nieuwe uitdaging: "Want ik mis het voetbal zeker en vast. Ik zit hele dagen wedstrijden te kijken. Door de operatie moest ik alles even ‘on hold’ zetten, maar nu kijk ik weer uit naar een nieuwe uitdaging."

Geen terugkeer naar België

Tijdens het tussenseizoen waren er geruchten dat Clement terug zou keren naar de Jupiler Pro League, maar dat lijkt er niet meteen in te zitten: "We zullen zien op welke trein we stappen, maar het wordt sowieso buitenland. Dat heb ik samen met de familie bepaald."

Eerder deze week toonde de Poolse club Pogon Szczecin alvast interesse om Clement in huis te halen. We zullen zien of dat de trein is waar hij op wil springen of hij toch liever wacht op een club die iets meer tot de verbeelding spreekt.

