Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

RSC Anderlecht kent een wisselvallige start, maar staat toch op de vijfde plaats momenteel in de Jupiler Pro League. Yves Vanderhaeghe gelooft echter niet dat zijn ex-club gaat meespelen voor de prijzen en hij weet ook waar dit zal aan liggen.

Een gebrek aan ervaring

Tegenover Signal Foot geeft Vanderhaeghe aan dat er verscheidene zaken momenteel niet kloppen of goed lopen bij RSC Anderlecht. Eén daarvan is het transferbeleid dat teveel is toegespitst op jonge talenten en niet op een goede mix. “Colin Coosemans, Ludwig Augustinsson en Thorgan Hazard, dat zijn zowat de enigen. Welke speler weet wat het is om op hoger niveau of voor de prijzen te spelen? Zeer weinig. Er moet altijd een goede balans zijn tussen ervaring en jong talent”, verklaart Vanderhaeghe.

Tel daar nog het verlies van Dolberg bij die enorm veel doelpunten maakte en karren ervaring had. Dat is een aderlating voor de Brusselse club.



Lees ook... "Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

Club Brugge doet het wel goed

Hij vergelijkt dan ook met Club Brugge, maar ze deze balans wel vinden. “Daar is stabiliteit. Zij bouwen rond sleutelspelers als Simon Mignolet, Brandon Mechele en Hans Vanaken. Anderlecht moet eerst een kern opbouwen en dan de contouren uittekenen. Het is duidelijk dat de selectie van Besnik Hasi ervaring mist", maakt Vanderhaeghe de vergelijking.

Dit laatste zag je ook in de afgelopen wedstrijden in de Champions League bij Club Brugge. Jonge gasten kregen en grepen hun kans en dit naast ervaren pionnen.

Voorbijgestoken door Union

RSC Anderlecht speelt al een aantal jaren niet meer mee voor de titel. Ze zijn op vele vlakken zelfs voorbijgestoken door stadsgenoot Union. Dit kan totaal niet volgens Vanderhaeghe: “Het is alweer een tijdje geleden dat het goed ging met Anderlecht. Elk jaar hopen we dat het eindelijk weer beter gaat, maar acht of negen jaar zonder titel is nog steeds veel te lang voor een club van dit kaliber”

Yves Vanderhaeghe vindt dat de fans al heel veel geduld hebben gehad met de club en de transferbeleid. Hij hoopt wel dat ze eindelijk uit hun dal zullen geraken, maar het zal niet voor dit jaar zijn. "Persoonlijk denk ik niet dat Anderlecht dit jaar opnieuw op de weg naar succes komt”, is Vanderhaeghe hard, maar realistisch in zijn analyse.