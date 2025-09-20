Anderlecht reageert: daarom werd Dolberg verkocht en kwam er géén vervanger

Het Fan Council van RSC Anderlecht heeft de sterke mannen van RSC Anderlecht heel wat pittige vragen voorgelegd deze week. Ondertussen weten we ook wat er allemaal geantwoord is door de sterke mannen.

Maandag stond bij Anderlecht een overlegmoment tussen de Fan Council en de club geprogrammeerd. Daar werd over heel wat zaken gesproken tussen de fans en de sterke mannen van paars-wit.

Waarom werd Kasper Dolberg niet vervangen bij Anderlecht?

Zo was er onder meer het hot topic rond Mats Rits, waarover we eerder al hebben bericht. Ook over de verkoop van Kasper Dolberg waren er de nodige vragen, alsook over waarom er geen vervanger voor hem werd aangetrokken.

Daardoor lijkt de spoeling met enkel Luis Vazquez heel dun, omdat Bertaccini nog een tijdje buiten strijd is. Al hebben Renard en Borguet wel een duidelijke mening over de zaak.

Pistes geweest om extra aanvaller in te lijven, maar ...

"Natuurlijk zijn er pistes geweest om een extra aanvaller in te lijven, maar we kwamen opnieuw uit dat het een te groot risico was om daar nog te investeren in een zwaar contract."

"Wetende dat we Vazquez, Bertaccini en Cvetkovic hebben om op twee fronten mee te strijden, gezien de europese uitschakeling", aldus paars-wit op de meeting met de fans. "Een Dolberg die kost wat kost naar Ajax wilde blokkeren en hier houden, had ons niet de beste Dolberg opgeleverd."