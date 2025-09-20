Luc De Fougerolles, huurling van FC Dender, is onder de indruk van de sfeer in de Belgische stadions

Luc De Fougerolles kwam deze zomer op huurbasis over van Fulham naar FC Dender. De beloftevolle speler is onder de indruk van de sfeer in de Belgische stadions.

De sfeer in de Belgische stadions is totaal anders dan wat hij eerder heeft meegemaakt, vertelt hij: "De ervaring is anders dan die in Engeland. De meeste Belgische stadions zijn kleiner dan de Engelse stadions, maar in België hoor je meer gezangen en zie je meer vlaggen."

Hij is zelfs verrast door zijn eigen fans, zoals hij uitlegt aan de Gazet van Antwerpen: "Ik ben altijd onder de indruk dat onze supporters ons steunen." Met een stadion van bijna 6.500 plaatsen is Dender toch verre van de meest opgewonden sfeer van het land. De Canadese international lijkt echter redelijk te genieten van de sfeer.

De centrale verdediger heeft dit zeker op het veld kunnen meemaken, aangezien hij alle wedstrijden van zijn nieuwe team in de Jupiler Pro League speelde. De centrale verdediger heeft al 470 speelminuten achter de rug.

FC Dender is echter niet goed aan het seizoen begonnen en moet zich dringend herpakken.