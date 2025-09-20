Ook al is het buitenshuis tegen Anderlecht: deze Antwerp-speler verzekert dat zijn ploeg ander gelaat zal laten zien

Ook al is het buitenshuis tegen Anderlecht: deze Antwerp-speler verzekert dat zijn ploeg ander gelaat zal laten zien
Foto: © photonews

Antwerp speelt vanavond buitenshuis tegen Anderlecht. Het is uiteraard niet fijn om die affiche te moeten aanvatten met een 0 op 6.

Dat is uiteraard wel de situatie waar Antwerp zich in bevindt. Rosen Bozhinov begrijpt ook heel goed hoe belangrijk het voor Antwerp is om zo snel mogelijk weer te kunnen terugslaan. "Ja, natuurlijk! We zijn hongerig. We spelen elke wedstrijd voor de drie punten, dat zeg ik vaker." Met een verplaatsing naar het Lotto Park voor de boeg is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoewel Anderlecht dan niet de meest constante ploeg mag zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht voor Antwerp. Bozhinov ligt echter niet wakker van de tegenstander en vindt dat Antwerp zich met een zekere fierheid moet presenteren. "Wij zijn Antwerp. We gaan een ander gelaat laten zien en spelen voor de drie punten. Tegen wie het ook is, en wat de omstandigheden ook zijn."

Antwerp-speler kondigt betere prestatie aan

Op de vorige speeldag slaagde Antwerp er niet eens in om een punt in eigen huis te houden, ook al speelde het lang met een man meer tegen Gent. Die prestatie brengt Bozhinov duidelijk niet van de wijs: de 20-jarige Bulgaar maakt zich sterk dat Antwerp in Anderlecht op een andere manier voor de dag zal komen. Dat doet ons alleen nog maar meer uitkijken naar de wedstrijd van vanavond.

In die vorige competitiewedstrijd tegen Gent opende de centrale verdediger overigens zijn rekening voor de Great Old. "Ik ben blij met mijn eerste doelpunt, maar ik kon natuurlijk geen honderd procent tevreden zijn. Het was wel mooi om voor de ogen van onze fans voor het eerst te scoren voor Antwerp", blikte hij terug op die ervaring.

Houdt Antwerp-defensie stand in Anderlecht?

Vanavond zal het met de steun van de bezoekende supporters moeten gebeuren voor Antwerp. De aftrap van Anderlecht - Antwerp is om 20u45. Dan mogen Bozhinov en zijn ploegmaats achterin laten zien hoe goed ze gewapend zijn tegen de Brusselse aanvalslinie. 

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

