Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

In Ninove heerste dit weekend een dubbel gevoel. Op het veld pakte de ploeg een punt tegen Lyra-Lierse na een 2-2-gelijkspel. Maar naast het gras ging het vooral over wat er niet komt: de gedroomde bekerclash tegen Anderlecht in eigen huis.

De loting had de Oost-Vlamingen een droomscenario opgeleverd: paars-wit op bezoek in de 1/16e finales. Alleen zal het feest niet in Ninove plaatsvinden. De club is verplicht om uit te wijken naar Anderlecht zelf. Voorzitter Gunther Van Der Perren spreekt van een bittere pil in HLN.

De beslissing kwam er na overleg tussen de burgemeester, de politie en de voetbalbond. Twee redenen liggen aan de basis. Enerzijds legt de bond een minimum van 1.500 toegelaten fans op, terwijl een risicomatch in Ninove maximaal 1.350 supporters toelaat. Anderzijds vreest de burgemeester voor overlast, omdat er in de regio vier officiële Anderlecht-supportersclubs gevestigd zijn.

Recette kan de klap verzachten

Daardoor was een match in eigen stadion sowieso onmogelijk, ook al had Ninove meer plaatsen kunnen voorzien. Zelfs bij een capaciteit van 3.000 toeschouwers was de vrees voor een te grote toestroom aan paars-witte fans te groot.

Voor de club zijn de gevolgen niet min. De voorbereide catering voor 750 eters kan de vuilbak in en ook de kosten voor vervoer en organisatie lopen op. Ninove kan wel rekenen op een deel van de recette in het Lotto Park, al blijft het koffiedik kijken hoeveel dat concreet zal opleveren.

Voorzitter Van Der Perren blijft teleurgesteld achter. De kans om geschiedenis te schrijven in eigen stadion glipt door de vingers. In plaats van een unieke thuismatch wordt het nu een uitstap naar Anderlecht, een affiche die voor de Ninovieters toch een wrange nasmaak krijgt.

