Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Ninove heerste dit weekend een dubbel gevoel. Op het veld pakte de ploeg een punt tegen Lyra-Lierse na een 2-2-gelijkspel. Maar naast het gras ging het vooral over wat er niet komt: de gedroomde bekerclash tegen Anderlecht in eigen huis.

De loting had de Oost-Vlamingen een droomscenario opgeleverd: paars-wit op bezoek in de 1/16e finales. Alleen zal het feest niet in Ninove plaatsvinden. De club is verplicht om uit te wijken naar Anderlecht zelf. Voorzitter Gunther Van Der Perren spreekt van een bittere pil in HLN.

De beslissing kwam er na overleg tussen de burgemeester, de politie en de voetbalbond. Twee redenen liggen aan de basis. Enerzijds legt de bond een minimum van 1.500 toegelaten fans op, terwijl een risicomatch in Ninove maximaal 1.350 supporters toelaat. Anderzijds vreest de burgemeester voor overlast, omdat er in de regio vier officiële Anderlecht-supportersclubs gevestigd zijn.

Recette kan de klap verzachten

Daardoor was een match in eigen stadion sowieso onmogelijk, ook al had Ninove meer plaatsen kunnen voorzien. Zelfs bij een capaciteit van 3.000 toeschouwers was de vrees voor een te grote toestroom aan paars-witte fans te groot.

Voor de club zijn de gevolgen niet min. De voorbereide catering voor 750 eters kan de vuilbak in en ook de kosten voor vervoer en organisatie lopen op. Ninove kan wel rekenen op een deel van de recette in het Lotto Park, al blijft het koffiedik kijken hoeveel dat concreet zal opleveren.

Voorzitter Van Der Perren blijft teleurgesteld achter. De kans om geschiedenis te schrijven in eigen stadion glipt door de vingers. In plaats van een unieke thuismatch wordt het nu een uitstap naar Anderlecht, een affiche die voor de Ninovieters toch een wrange nasmaak krijgt.
 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lyra-Lierse

Meer nieuws

LIVE: Nicky Hayen start tegen STVV met de ploeg die Monaco een oplawaai gaf Live

LIVE: Nicky Hayen start tegen STVV met de ploeg die Monaco een oplawaai gaf

17:29
LIVE: Westerlo heeft het moeilijk om openingen te forceren tegen Standard Live

LIVE: Westerlo heeft het moeilijk om openingen te forceren tegen Standard

17:27
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses" Interview

🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

17:00
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

15:28
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

15:30
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

15:00
Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft" Reactie

Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft"

11:15
Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

14:30
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
3
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

10:00
7
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

10:45
Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

12:00
2
LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

11:00
Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

10:30
2
Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

09:00
3
Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

11:30
Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

11:00
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

10:05
Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed Analyse

Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed

07:30
Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

07:00
3
José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

09:30
🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

08:40
"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

06:00
Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

08:20
18
Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil Analyse

Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil

08:00
Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp Reactie

Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp

23:27
4
Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

22:36
Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

22:30
Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen" Reactie

Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen"

23:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Meester Michel Meester Michel over Westerlo - Standard: 0-2 Nelvafrel Nelvafrel over Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit? --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - Union SG: 1-2 TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge - STVV: - STAADBAL STAADBAL over Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen" fierce fierce over OH Leuven - La Louvière: 1-2 Whim Sickle Whim Sickle over Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen" dbr1609 dbr1609 over Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer" Nelvafrel Nelvafrel over Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen" Incognito07 Incognito07 over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved