Reactie Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft"

Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ludwig Augustinsson stond na het scoreloze gelijkspel tegen Antwerp met gemengde gevoelens voor onze microfoon. De Zweedse linksachter baalde dat paars-wit de ban niet kon breken.

“Teleurstellend dat we vandaag niet konden scoren. Antwerp zakte heel laag terug, zeker in de tweede helft. Dan wordt het lastig om hen uit verband te spelen. Zij zijn heel gelukkig met een punt hier. Wij misten scherpte om grotere kansen te versieren, daar moeten we in groeien.”

Ludwig Augustinsson: "Ik heb nooit gedacht aan vertrekken"

Opvallend: de Zweed speelt dit seizoen alles. Terwijl er in de zomer volop gespeculeerd werd over een vertrek, is Augustinsson uitgegroeid tot een zekerheid in het elftal van Besnik Hasi. “Ik heb eigenlijk nooit gedacht aan vertrekken. Dat is iets wat in de media rondging, maar ikzelf heb nooit de intentie gehad om ergens anders naartoe te gaan. Ik speel nu alles omdat ik alles geef en omdat de coach weet wat hij aan me heeft.”

Lees ook... Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Het contrast met de transferperiode kan moeilijk groter zijn. Toen werd zijn zware contract nog aangehaald als mogelijke hinderpaal voor Anderlecht, vandaag staat hij wekelijks  in de basis. Zijn betrouwbaarheid en ervaring maken hem haast onmisbaar in een jonge kern.

De linksachter kijkt bovendien vooruit naar een bijzonder drukke week. Dinsdag komt AA Gent op bezoek in het Lotto Park, vrijdag wacht al de verplaatsing naar OHL. Drie matchen in zes dagen dus. “Geen probleem", zegt Augustinsson. “We hebben in de voorbereiding keihard gewerkt. De trainer heeft ons fysiek naar een hoger niveau gebracht. Het is zo dat andere ploegen soms een rustdag meer krijgen, maar daar gaan we geen excuses rond maken. Het is wat het is.”

Voor Anderlecht wordt het nu zaak om de efficiëntie voor doel te vinden. Tegen Antwerp werden de weinige mogelijkheden niet benut. Het spitsprobleem begint zich meer en meer te manifesteren, zeker in topwedstrijden waarin kansen schaars zijn.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Ludwig Augustinsson

Meer nieuws

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

10:00
6
Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

09:00
3
Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed Analyse

Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed

07:30
Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

07:00
3
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
1
LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk Live

LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk

13:05
Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp Reactie

Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp

23:27
4
Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

22:36
Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

22:30
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

12:00
2
LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

11:00
Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

21:00
1
Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

10:30
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

10:45
Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

11:30
Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

11:00
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

10:05
Extra kopzorgen voor Besnik Hasi: Anderlecht-trainer geeft update over Hazard en twee andere gevallen

Extra kopzorgen voor Besnik Hasi: Anderlecht-trainer geeft update over Hazard en twee andere gevallen

00:24
3
José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

09:30
🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

08:40
Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen" Reactie

Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen"

00:04
1
"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

06:00
Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

08:20
17
Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil Analyse

Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil

08:00
Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen" Reactie

Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen"

23:30
6
Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten

Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten

06:30
🎥 Jérémy Doku en Malick Fofana hebben nog altijd concurrenten: deze Rode Duivel flitst opnieuw en scoort punten bij Garcia

🎥 Jérémy Doku en Malick Fofana hebben nog altijd concurrenten: deze Rode Duivel flitst opnieuw en scoort punten bij Garcia

23:00
🎥 Belangrijke scheidsrechterlijke beslissing van Michiel Allaerts geeft Charleroi - Essevee andere wending: geef uw oordeel

🎥 Belangrijke scheidsrechterlijke beslissing van Michiel Allaerts geeft Charleroi - Essevee andere wending: geef uw oordeel

21:22
1
CPL: Beerschot maakt toekomstige investeerders blij en nadert met uithaal op leiders, RSCA Futures grijpt naast 2e zege

CPL: Beerschot maakt toekomstige investeerders blij en nadert met uithaal op leiders, RSCA Futures grijpt naast 2e zege

22:00
2
De reden is wel bedenkelijk: Senne Lammens moet weer van op bank toekijken en ziet hoe Thibaut Courtois opvolger krijgt

De reden is wel bedenkelijk: Senne Lammens moet weer van op bank toekijken en ziet hoe Thibaut Courtois opvolger krijgt

21:40
Super League: Zulte Waregem klopt Westerlo met ruime cijfers en is (even?) co-leider

Super League: Zulte Waregem klopt Westerlo met ruime cijfers en is (even?) co-leider

21:10
Ook al is het buitenshuis tegen Anderlecht: deze Antwerp-speler verzekert dat zijn ploeg ander gelaat zal laten zien

Ook al is het buitenshuis tegen Anderlecht: deze Antwerp-speler verzekert dat zijn ploeg ander gelaat zal laten zien

19:00
1
Marc Overmars windt er geen doekjes om na mercato Antwerp: "In bedrijfswereld krijg je dan 10 op 10"

Marc Overmars windt er geen doekjes om na mercato Antwerp: "In bedrijfswereld krijg je dan 10 op 10"

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer" SmurF SmurF over KRC Genk - Union SG: 0-1 Andreas2962 Andreas2962 over Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen" LordJozef LordJozef over Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 🎥 José Mourinho zoals alleen hij het kan: "Fenerbahçe was mijn niveau niet, nu keer ik terug" Impala Impala over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg" Boktor Boktor over "Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder Andreas2962 Andreas2962 over Extra kopzorgen voor Besnik Hasi: Anderlecht-trainer geeft update over Hazard en twee andere gevallen Boktor Boktor over Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved