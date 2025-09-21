Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft"

Ludwig Augustinsson stond na het scoreloze gelijkspel tegen Antwerp met gemengde gevoelens voor onze microfoon. De Zweedse linksachter baalde dat paars-wit de ban niet kon breken.

“Teleurstellend dat we vandaag niet konden scoren. Antwerp zakte heel laag terug, zeker in de tweede helft. Dan wordt het lastig om hen uit verband te spelen. Zij zijn heel gelukkig met een punt hier. Wij misten scherpte om grotere kansen te versieren, daar moeten we in groeien.”

Ludwig Augustinsson: "Ik heb nooit gedacht aan vertrekken"

Opvallend: de Zweed speelt dit seizoen alles. Terwijl er in de zomer volop gespeculeerd werd over een vertrek, is Augustinsson uitgegroeid tot een zekerheid in het elftal van Besnik Hasi. “Ik heb eigenlijk nooit gedacht aan vertrekken. Dat is iets wat in de media rondging, maar ikzelf heb nooit de intentie gehad om ergens anders naartoe te gaan. Ik speel nu alles omdat ik alles geef en omdat de coach weet wat hij aan me heeft.”



Het contrast met de transferperiode kan moeilijk groter zijn. Toen werd zijn zware contract nog aangehaald als mogelijke hinderpaal voor Anderlecht, vandaag staat hij wekelijks in de basis. Zijn betrouwbaarheid en ervaring maken hem haast onmisbaar in een jonge kern.

De linksachter kijkt bovendien vooruit naar een bijzonder drukke week. Dinsdag komt AA Gent op bezoek in het Lotto Park, vrijdag wacht al de verplaatsing naar OHL. Drie matchen in zes dagen dus. “Geen probleem", zegt Augustinsson. “We hebben in de voorbereiding keihard gewerkt. De trainer heeft ons fysiek naar een hoger niveau gebracht. Het is zo dat andere ploegen soms een rustdag meer krijgen, maar daar gaan we geen excuses rond maken. Het is wat het is.”

Voor Anderlecht wordt het nu zaak om de efficiëntie voor doel te vinden. Tegen Antwerp werden de weinige mogelijkheden niet benut. Het spitsprobleem begint zich meer en meer te manifesteren, zeker in topwedstrijden waarin kansen schaars zijn.