José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

De Special One is terug. Enkele dagen na zijn aanstelling, zag José Mourinho zijn Benfica een ruime uitzege boeken. Het werd 0-3 op het veld van AVS.

Na vele jaren weg te zijn geweest uit Lissabon, is José Mourinho teruggekeerd naar waar het allemaal begon. De Special One, die sinds zijn vertrek bij Fenerbahçe even zonder werk zat, heeft de leiding bij Benfica overgenomen van Bruno Lage, die onlangs ontslagen werd.

Bij zijn grote terugkeer mocht Mourinho geen fout maken. Benfica moest vol aan de bak in een uitwedstrijd tegen AVS Futebol SAD, een haalbare tegenstander, maar wel één die met plezier het welkomstfeest van de Portugees wou verbrodden.

De hoofdstedelingen namen voor de rust de leiding dankzij Sudakov. Een bevrijdend doelpunt dat Benfica uiteindelijk op weg zette naar een gemakkelijke zege. Want na de rust wisten ze nog twee keer te scoren.

Ivanovic maakt het af

Eerst verdubbelde Pavlidis de voorsprong vanaf de strafschopstip. Daarna zorgde Franjo Ivanovic, de voormalige aanvaller van Union, voor de duidelijke eindstand. Drie doelpunten en een clean sheet, een perfecte start voor Mourinho bij zijn nieuwe club.

De komende week speelt Benfica nog twee competitiewedstrijden. Daarna zal de eerste grote test komen voor de nieuwe coach. Mourinho trekt dan naar de enige ploeg waar hij twee ambtstermijnen kende: Chelsea.