Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

De transfermercato zit er sinds 8 september op in de Belgische competitie. Toch zijn er nog altijd een aantal vrije spelers die mogelijk kunnen worden opgepikt. Bij STVV dromen de fans van een aantal grote namen.

Zo is er Takehiro Tomiyasu. De 26-jarige Japanner speelde in 2018 en 2019 ongeveer anderhalf jaar voor STVV en werd daarna voor zeven miljoen euro verkocht aan Bologna. Vandaar ging het naar Arsenal waar hij mooie jaren beleefde.

Is Takehiro Tomiyasu een realistische optie voor STVV?

Sinds juli is hij echter een vrije speler. Momenteel is hij nog aan het revalideren na een knieoperatie, maar binnen enkele weken zou hij opnieuw fit kunnen zijn. En dus is de vraag van de fans of een terugkeer naar STVV mogelijk is.

Sportief Directeur André Pinto heeft bij BINK! Podcast in zijn kaarten laten kijken over de Japanner met een marktwaarde van 18 miljoen euro op Transfermarkt. “We hebben al spelers die op zijn positie kunnen spelen.”

Ook Yohan Boli zal niet naar Stayen komen

“Iedereen wil een topnaam, maar heb je de middelen om zo’n speler te halen uit de Premier League? En zou hij zelf willen terugkomen? We hadden nooit het gevoel dat dat het geval was … en zou hij een enorme salarisverlaging willen als hij grotere clubs als optie kan hebben?”

Een andere naam die werd genoemd is Yohan Boli, maar die trok ondertussen naar Turkije: “Ik ben hem heel dankbaar voor wat hij hier heeft gedaan. We hebben gesproken met zijn vader die zijn makelaar is, maar het was toen geen optie.”