Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg is opnieuw thuis in Amsterdam. De Deense spits, die deze zomer terugkeerde naar Ajax, kende een drukker tussenseizoen dan verwacht. Hoewel de doelpunten voorlopig uitblijven, blijft de voormalige Anderlecht-speler opvallend kalm onder de situatie.

Nog geen eerste doelpunt voor Kasper Dolberg bij Ajax. Ingebracht in de laatste helft maar slaagde er niet in de situatie om te keren tegen Inter in de Champions League (2-0 verlies), de voormalige Anderlecht-speler stond voor het eerst in de basis tegen PSV afgelopen weekend (2-2 gelijkspel) maar werd in de rust gewisseld.

Dolberg blijft rustig. De Deense international woont nog steeds in een hotel met zijn vrouw en dochters. Zijn familie helpt hem om los te koppelen: "Als ik thuiskom, praten we zelden over het resultaat. Ik denk dat het natuurlijk is. De kinderen geven er niet om, het raakt hen niet. En ik ben ook zo, zelfs al haat ik eigenlijk verliezen".

Nieuw leven in Amsterdam

Geïnterviewd door de Algemeen Dagblad, legt de Amsterdamse aanvaller uit dat hij van verhuizingen houdt: "Zelfs toen ik klein was, was ik gek op Lego. Nu bouw ik bijvoorbeeld graag meubels voor de kinderen. Het is praktisch en er is altijd een oplossing als we vastlopen. Het vinden van die oplossing is mijn grootste voldoening".

Zijn familie had hem kunnen overhalen om bij Anderlecht te blijven: "Ik hield van Brussel. Mijn vrouw had er misschien zelfs willen blijven, maar ik ken Amsterdam. Het is mooier, en de cultuur is anders".

Achter zijn onbewogen uiterlijk begon Dolbergs hart te spreken toen het aanbod van Ajax op tafel lag. Een team dat zich kwalificeerde voor de Champions League, een stad waar hij als tiener naartoe kwam en als volwassene vertrok: alles was aanwezig voor de terugkeer van de voormalige publiekslieveling.