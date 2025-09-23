'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

Massimo Decoene trekt naar KV Mechelen. Enfin: de polyvalente speler was daar al enkele weken op proef en zal nu een contract aangeboden krijgen van De Kakkers. Hij heeft bevredigende testen afgelegd.

KV Kortrijk degradeerde vorig seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. En dus moest er op een heel andere manier gewerkt worden.

Veel ervaring bij Belgische ploegen én polyvalent

En dus was het grote kuis binnen de kern. Een van de zestien 'slachtoffers' was de jonge Massimo Decoene. Die had bij De Kerels geen toekomst meer, nadat hij er eerder ook al een paar maanden was uitgeleend aan het Sloveense NS Mura.

De polyvalente 21-jarige verdedigende middenvelder kan ook als centrale verdediger of als wingback worden gebruikt. Hij begon bij de jeugd van Menen, Zulte Waregem en Kortrijk en speelde ook nog voor onder meer Oostende en Lokeren.

KV Mechelen haalt Decoene in huis na testperiode

De voorbije weken was hij op proef bij KV Mechelen om er een profcontract te versieren en dat zou hem volgens Het Nieuwsblad ondertussen gelukt zijn.

Na wekenlang meetrainen heeft hij zijn plekje in de A-kern kunnen opeisen en dus gaat Decoene met het bestuur aan de slag om zijn contract te tekenen. Op die manier krijgt de jongeling een nieuwe kans in de Jupiler Pro League.