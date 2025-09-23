'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Massimo Decoene trekt naar KV Mechelen. Enfin: de polyvalente speler was daar al enkele weken op proef en zal nu een contract aangeboden krijgen van De Kakkers. Hij heeft bevredigende testen afgelegd.

KV Kortrijk degradeerde vorig seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. En dus moest er op een heel andere manier gewerkt worden. 

Veel ervaring bij Belgische ploegen én polyvalent

En dus was het grote kuis binnen de kern. Een van de zestien 'slachtoffers' was de jonge Massimo Decoene. Die had bij De Kerels geen toekomst meer, nadat hij er eerder ook al een paar maanden was uitgeleend aan het Sloveense NS Mura.

De polyvalente 21-jarige verdedigende middenvelder kan ook als centrale verdediger of als wingback worden gebruikt. Hij begon bij de jeugd van Menen, Zulte Waregem en Kortrijk en speelde ook nog voor onder meer Oostende en Lokeren.

KV Mechelen haalt Decoene in huis na testperiode

De voorbije weken was hij op proef bij KV Mechelen om er een profcontract te versieren en dat zou hem volgens Het Nieuwsblad ondertussen gelukt zijn.

Na wekenlang meetrainen heeft hij zijn plekje in de A-kern kunnen opeisen en dus gaat Decoene met het bestuur aan de slag om zijn contract te tekenen. Op die manier krijgt de jongeling een nieuwe kans in de Jupiler Pro League.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Zulte Waregem

Meer nieuws

Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

07:30
Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt? Analyse

Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

07:20
Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

07:00
Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

21:20
Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

22:30
1
Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

23:00
2
Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

21:40
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

20:40
Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

22:00
Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

21:00
7
André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

20:20
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
4
Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
4
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
2
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
15
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
13
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
7
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
2
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
5
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Kempenaar Kempenaar over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" MALYNWA MALYNWA over 'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis' Birger J. Birger J. over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Real09 Real09 over Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht rafke pafke rafke pafke over Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved