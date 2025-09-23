Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling
Waarom is Club Brugge geen nieuwe spits gaan halen na het vertrek van Ferran Jutgla? Iedereen vroeg het zich af, maar blauw-zwart had al geanticipeerd met de komst van Nicolo Tresoldi. Amper 21 jaar en nog wat werk aan. Maar de Duitser met Italiaanse roots bewijst weer het goeie oog van blauw-zwart.

Gustaf Nilsson werd zo goed als afgeschreven in het tussenseizoen en dus zou Club het seizoen beginnen met Roméo Vermant als eerste spits en Tresoldi als tweede. Iedereen riep dat het niet voldoende zou zijn, zeker toen Vermant uitviel met een spierblessure. 

Hayen was snel overtuigd van Tresoldi

Er was nog tijd om iets te doen op de transfermarkt, maar in Westkapelle gaven ze geen krimp. Heel het gewicht van de aanval in de Jupiler Pro League én de Champions League op de schouders van nieuwkomer Tresoldi? Ze maakten er zich duidelijk geen zorgen over.

Nu blijkt ook waarom. Naar wat we horen maakte Tresoldi op training al indruk tegen het duo Mechele-Spileers. Nicky Hayen had ook al aangegeven dat Tresoldi verder stond dan hij zelf gedacht had. De voor 6 miljoen van Hannover 96 overgekomen spits is een heel ander profiel dan Vermant, maar ook eentje die andere mogelijkheden opent voor Club.

De Duitser combineert fysieke présence met een scherp gevoel voor positie, en dat begint zich nu ook in de cijfers te vertalen. Zijn recente prestaties spreken voor zich: een hattrick tegen Letland bij de Duitse U21, een belangrijk doelpunt tegen Monaco in de Champions League en opnieuw een goal in de Jupiler Pro League tegen STVV.

Tresoldi zorgt voor ruimte voor zijn ploegmaats

Het opvallende is dat Tresoldi niet enkel als afwerker opvalt, maar ook als kapstokspits die zijn ploegmaats beter maakt. Met zijn kracht en lengte houdt hij verdedigers bezig, waardoor er automatisch ruimte vrijkomt voor spelers als Vanaken en Tzolis. De klik met Hans Vanaken lijkt zelfs een troef waar Club de komende maanden enorm van kan profiteren.

Voor Roméo Vermant, die binnenkort terugkeert uit blessure, kan dat een uitdaging betekenen. Tresoldi is immers een ander type spits: waar Vermant leeft van loopacties en diepgang, biedt Tresoldi meer aanspeelbaarheid en duelkracht. Dat geeft Club Brugge extra variatie, maar het betekent ook dat Vermant harder zal moeten knokken om opnieuw zijn plaats te veroveren. Die concurrentie is wat ze bij Club op het oog hadden. 

Gezien zijn leeftijd heeft hij ook bijlange nog niet zijn plafond bereikt. Club heeft een groeibriljant in huis die nu al beslissend blijkt te zijn. In de box heeft hij een neus voor doelpunten. En laat het daar zijn dat Club met zijn hoge pressing een afwerker het meest nodig heeft...

Volg Club Brugge - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (24/09).

