Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

We moeten het toch even hebben over Raphael Onyedika. De Nigeriaanse middenvelder speelt dit seizoen op een nog hoger niveau dan we van hem gewend zijn. Een gemiste transfer? Niks van te zien. Hij is zijn marktwaarde enkel aan het opdrijven.

Die eerste helft van Club Brugge tegen La Louvière... Rampzalig! Niet toevallig leverde Club die prestatie met Onyedika op de bank. Hij kreeg rust, maar moest na de pauze al opdraven. Iets dat Nicky Hayen niet voorzien had. Op dit moment is hij samen met Vanaken gewoon de meest beslissende speler.

Op het Champions League-toneel uitmuntend

Bij Onyedika wordt dat niet uitgedrukt in statistieken qua goals en assists. Maar elke analist kan zien hoe hij het spel van Club dirigeert. Niet enkel als zuivere defensieve middenvelder, maar ook als een soort moderne spelverdeler. Het ziet er allemaal niet zo spectaculair uit, tot je hem eens 90 minuten lang in het oog houdt. Dat doen veel clubs nu al met veel aandacht.

Ballen recupereren doet hij altijd, maar het vervolg is ook indrukwekkend. Onyedika maakte tegen Monaco bijvoorbeeld elke keer de juiste keuze. Hij schuwt daarbij het risico ook niet, maar zijn passes komen zo goed als altijd aan. In één tijd of met een voorafgaande dribbel. 

Tegen STVV trok hij die lijn gewoon door. Zonder enige twijfel was hij de 'man van de match'. Daarbij heeft hij ook nog iets aan zijn arsenaal toegevoegd. In zijn vierde seizoen bij Club is hij uitgegroeid tot een leider. Iemand die de pionnen op de juiste plaats zet en zich laat horen.

20 miljoen? Daar lachen ze mee bij Club Brugge

Die discussie toen hij gewisseld werd tegen Monaco ging niet echt over zijn vervanging, maar over het feit dat zijn maats te slordig aan het worden waren. Onyedika heeft de lat voor zichzelf, maar ook voor zijn ploegmakkers nog hoger gelegd nu hij sinds het vertrek van Jashari meer aan de bal komt. Met Stankovic naast zich heeft hij meer vrijheid gekregen om hoger op het veld te gaan spelen af en toe.

Zijn marktwaarde op Transfermarkt wordt momenteel op 20 miljoen euro (laatste update in juni) gezet, maar het is een illusie als geïnteresseerde ploegen met zo'n bod aankomen bij Club. Ze hebben deze zomer de lat zelf ook hoger gelegd wat betreft transfersommen van hun spelers. 30 miljoen was nu al het minimum.

Als Onyedika zich zo blijft manifesteren is het zelfs niet uitgesloten dat Club alweer een record gaat verbreken. Vraag het aan Nicky Hayen of eender welke analist: hij is op zijn 24ste onmisbaar in het collectief van Club. Een club die hem volgende zomer wil weghalen, zal maar beter een héél dikke portefeuille meebrengen.

