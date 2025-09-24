Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge blijft Europees indruk maken. Ook dit seizoen startten de Bruggelingen sterk in de Champions League. Jan Ceulemans noemt hun prestaties "bijzonder straf" voor een Belgische club.

Club Brugge heeft zich de afgelopen jaren enorm laten gelden in Europa. Al enkele jaren op rij tonen de Bruggelingen zich in de Champions League, ook nu verliep het begin van hun nieuwe campagne al geweldig.

Jan Ceulemans kan zich zijn periode als Club-speler uiteraard nog herinneren, al maakt hij snel een kanttekening. "Je kan die tijden niet meer vergelijken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Wat Club nu neerzet, hadden we een paar jaar geleden niet meer verwacht van een Belgische club."



Lees ook... Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Club Brugge blijft Europees indruk maken

"Wat ze in Europa presteren, is bijzonder straf. In onze periode kregen wij op verplaatsing regelmatig nog een stevige tik, daar zetten zij nu óók resultaten neer: 0-3, 0-4, … En niet tegen Janneke en Mieke, hé. Ook tegen ploegen met een groter budget", gaat hij verder.

Het Belgisch voetbal heeft de laatste jaren dan ook wat meer aanzien gekregen in Europa. "Na Monaco vraag je je zelfs af: hoe is het mogelijk dat deze ploeg bovenaan staat in Frankrijk?"

"Misschien denken ze daar dat ze een Belgische club wel de baas kunnen, maar dat doet niets af aan de verdienste van Club. Als je met een goede mentaliteit aan de wedstrijd begint, kan je ook Europees het verschil maken", besluit Ceulemans.