Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Selim Amallah is de afgelopen dagen voorgesteld aan Anderlecht. Zou dit kunnen leiden tot een terugkeer in de Pro League, bijna drie jaar nadat hij Standard verliet?

De naam van Selim Amallah wordt momenteel genoemd in de gangen van het Lotto Park. De 28-jarige Marokkaan is deze week aan Anderlecht voorgesteld. Hoewel ook Zenit Sint-Petersburg in de race is, zouden de speler en zijn entourage de voorkeur geven aan een terugkeer naar de Pro League.

Sinds zijn vertrek bij Standard in januari 2023 was de Belgische voetbalwereld hem een beetje uit het oog verloren. Hij had immers zijn toevlucht gezocht in zonnigere oorden dan de oevers van de Maas. Een terugblik op tweeënhalf jaar vol hoogte- en dieptepunten.



Wat heeft Anderlecht nog aan Amallah?

Voor Amallah voelde de transfer naar Real Valladolid als een ware bevrijding. Voordien werd hij immers, net als Nicolas Raskin, buitengesloten van de A-kern van Standard, vanwege zijn weigering om zijn contract te verlengen. De voormalige speler van Moeskroen speelde zijn laatste minuten in het rood-witte shirt al in september, tijdens een 0-2 nederlaag tegen Seraing onder leiding van José Jeunechamps.

"Toen ik bij Standard kwam, dacht ik dat alles prachtig zou zijn, dat het een geweldige periode zou worden. Maar bij mijn vertrek zal ik veel slechte herinneringen aan deze club overhouden. Ik heb er toch goede momenten beleefd maar ik zou zeggen dat er meer slechte dan goede herinneringen zijn", verklaarde hij destijds aan de microfoon van DAZN.

Amallah was aangedaan door de gang van zaken met het management: "Ze zeggen dat ik hen mijn woord heb gegeven. In werkelijkheid is er geen sprake geweest van een belofte. Als iemand je iets aanbiedt en het bevalt je niet, dan begrijp ik niet waarom ik zou moeten tekenen. Ik denk dat we elkaar verkeerd hebben begrepen, want ik heb nooit mijn woord gegeven. Ik heb gezegd dat ik open stond voor alle discussies maar dat ik ook wilde vertrekken."

De winter markeerde een terugkeer naar vorm. Na een knap WK, waar hij Marokko naar de halve finales leidde als basisspeler (inclusief de 2-0 overwinning op de Rode Duivels in de groepsfase), tekende Amallah voor een miljoen euro bij Valladolid.

Het WK in Qatar speelde natuurlijk een grote rol in de transfer. Naast dat het de speler de mogelijkheid gaf om zich te profileren in het revelatieteam van het toernooi, resulteerde het ook in zeer interessante gesprekken met verdediger Jawad El Yamiq. Zijn landgenoot, actief bij Valladolid, informeerde hem mede over de interesse van zijn club en leidde hem rechtstreeks naar Spanje.

Selim Amallah ontdekte daar een andere wereld, die van een club geleid door Ronaldo Nazario. Ondanks het massale protest van de supporters vanwege het rampzalige management van de Braziliaan, blijft het dagelijkse contact met zo'n legende uit het voetbal een gedenkwaardige ervaring.

Voor Amallah waren de beginfases van zijn eerste ervaring buiten het Belgische voetbal intens: na zijn vroegtijdige uitsluiting in zijn tweede optreden tegen Celta Vigo, hielp hij zijn team enkele weken later aan de overwinning met een doelpunt en een assist tijdens zijn eerste basisplaats op het veld van Villarreal. Ondanks de moeilijkheden herstelde Valladolid zich dankzij zijn nieuwe creatieve spelmaker. Maar toen werd hij plotseling afgesneden in zijn elan.

Een blessure op het slechtst mogelijke moment

Tijdens een trip naar Valencia, terwijl zijn team op voorsprong stond, maakte een voormalige speler van de Pro League onbedoeld een einde aan zijn seizoen. Na een duel met Cenk Ozkacar (ex-Leuven) stond Amallah niet meer op. Het verdict was zwaar: gescheurde acromio-claviculaire en coraco-claviculaire ligamenten van zijn rechterschouder werden geconstateerd en vereisten een operatie.

Vanuit de ziekenboeg moest de Marokkaanse international machteloos toekijken bij de degradatie van zijn club. Maar hij vergezelde Valladolid niet in La Liga 2. De club leende hem uit aan Valencia. Ook daar was de situatie onstabiel. Amallah kreeg al meteen rood bij zijn eerste basisplaats tegen Real Sociedad. Hij keerde terug in het team maar raakte definitief uit de plannen van de coach na zijn terugkeer van de Africa Cup of Nations: slechts één basisplaats in de competitie in de tweede helft van het seizoen.

Gelukkig bevestigde Valladolid zijn status van liftteam door terug te keren naar La Liga. Maar dat seizoen bij Valladolid spelen was geen cadeau. De situatie was explosief, Ronaldo werd persona non grata verklaard door zijn eigen supporters, terwijl het team op het veld iedere week verder weg zonk. De club sloot het seizoen af met 18 nederlagen in de laatste 19 wedstrijden. Ondanks de zware verliespartijen slaagde Amallah er toch in om drie doelpunten te maken en twee assists te geven.

Voor Ronaldo eindigde de controverse bij Valladolid in mei, met de verkoop van zijn aandelen in de club. Voor Selim Amallah hing er ook een vertrek in de lucht. Hij ligt momenteel bij geen enkele club onder contract.

Als Anderlecht toehapt, zal het dus een speler gratis binnenhalen. Voor de betrokkene zouden de jaren bij Sclessin geen probleem mogen vormen als hij bij paars-wit tekent. De slechte herinneringen die Amallah bijna drie jaar geleden aanhaalde zitten hem nog steeds dwars.

Voor hem zou het ook de gelegenheid zijn om opnieuw contact te maken met de club die hem deels heeft gevormd. Selim Amallah bracht immers zijn tienerjaren door op Neerpede, van zijn 12e tot zijn 16e. Maar als de deal doorgaat, zal hij uiteraard tijd nodig hebben om zijn vorm terug te vinden. Zijn laatste officiële optreden dateert van 18 mei. Bovendien is er concurrentie op zijn positie met jongens als Thorgan Hazard, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren.