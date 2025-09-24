Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Voormalig Standard-speler Selim Amallah werd aangeboden bij Sporting Anderlecht. De Marokkaan geeft de voorkeur aan een terugkeer naar België, ondanks interesse van andere clubs.

Standard betaalde in 2019 anderhalf miljoen euro voor Selim Amallah. De speler verscheen in totaal 97 keer in het shirt van de Rouches (31 doelpunten, 11 assists).

Drie jaar later, in september 2022, werd de aanvallende middenvelder uit de A-kern geweerd omdat hij niet wou bijtekenen en het duidelijk werd dat hij transfervrij wou vertrekken. In januari 2023 verliet hij Sclessin voor Real Valladolid, voor een miljoen euro.

Ondanks de onmiddellijke degradatie van de club naar de Spaanse tweede klasse, bleef de Marokkaan in La Liga en werd hij uitgeleend aan Valencia tijdens het seizoen 2023-2024, waar hij deelnam aan 22 competitiewedstrijden, met één assist en zonder doelpunten. Bij zijn terugkeer naar Valladolid in de zomer van 2024 speelde hij 25 wedstrijden in alle competities tijdens het seizoen 2024-2025 in de Spaanse tweede divisie, met vier doelpunten en drie assists.

Selim Amallah kan bij Anderlecht terechtkomen

Op 28-jarige leeftijd paste de voormalige Standard-speler niet meer in de plannen van zijn coach. Daardoor besloot hij zijn contract te laten ontbinden begin september, hoewel het nog liep tot juni 2027. Selim Amallah is dus een vrije speler en een terugkeer naar België lijkt in het verschiet te liggen.

La Dernière Heure onthult dat de Marokkaanse international (37 caps, 4 doelpunten) deze week werd aangeboden aan Sporting Anderlecht. Hoewel Zenit Sint-Petersburg ook geïnteresseerd is, zou Selim Amallah de voorkeur geven aan een overstap naar Lotto Park, evenals zijn vertegenwoordigers. Verrassend nieuws, dat voor wat opschudding zou kunnen zorgen minder dan twee weken voor de eerste Clasico van het seizoen.