"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

Na twee opeenvolgende nederlagen boekte Antwerp een 0-0-gelijkspel op het veld van Anderlecht. Volgens Patrick Goots was dat resultaat welkom voor de moraal, al blijft de ploeg onder de verwachtingen presteren.

De puntendeling tegen Anderlecht werd door Goots positief onthaald. “Voor het vertrouwen is dat punt goed, zeker met een nieuwe uitwedstrijd, nu in Waregem, voor de boeg”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Hij wijst erop dat Zulte Waregem met vertrouwen zal aantreden na een overwinning in Charleroi. Antwerp zal volgens hem meer initiatief moeten tonen: “Toch zal Antwerp offensiever uit de hoek moeten komen.”

Goots stelt vast dat de ploeg nog niet het volle potentieel toont. Op de vraag of Antwerp eindelijk zijn voetballende kwaliteiten zal tonen, antwoordt de analist zonder twijfelen. “We blijven daar een beetje op wachten, hé.” Hij verwijst naar de rol van Babadi, die recent werd overgenomen van PSV.

Vertrouwen in Babadi

“Ik vind dat Babadi het goed doet. Je kunt van die jongen niet verwachten dat hij direct zijn stempel drukt.” Hij benadrukt dat de speler nog moet wennen aan het Belgische voetbal. “Babadi was in Nederland een ander soort voetbal gewoon, maar hij heeft echt wel goeie voetjes en probeert het spel goed te volgen.”

De analyse van Goots gaat nog verder over het middenveld. Hij wijst op een structureel probleem in de opbouw. “Het probleem is dat Antwerp van achteruit moeilijk mensen bereikt in het middenveld.” Het gemis van Doumbia speelt daarin een rol. “Je bent Doumbia kwijt. De voorzetting komt nu volledig op de schouders van Praet terecht”, aldus Goots.

Lange ballen

Ook de rol van doelman Thoelen komt ter sprake. Goots merkt op dat Antwerp vaak kiest voor de lange bal. “Het valt ook op dat Thoelen veel lange ballen trapt richting Janssen.” The Great Old blijft op zoek naar zijn identiteit.