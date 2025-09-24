"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming
Word fan van Antwerp! 2863

Na twee opeenvolgende nederlagen boekte Antwerp een 0-0-gelijkspel op het veld van Anderlecht. Volgens Patrick Goots was dat resultaat welkom voor de moraal, al blijft de ploeg onder de verwachtingen presteren.

De puntendeling tegen Anderlecht werd door Goots positief onthaald. “Voor het vertrouwen is dat punt goed, zeker met een nieuwe uitwedstrijd, nu in Waregem, voor de boeg”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Hij wijst erop dat Zulte Waregem met vertrouwen zal aantreden na een overwinning in Charleroi. Antwerp zal volgens hem meer initiatief moeten tonen: “Toch zal Antwerp offensiever uit de hoek moeten komen.”

Goots stelt vast dat de ploeg nog niet het volle potentieel toont. Op de vraag of Antwerp eindelijk zijn voetballende kwaliteiten zal tonen, antwoordt de analist zonder twijfelen. “We blijven daar een beetje op wachten, hé.” Hij verwijst naar de rol van Babadi, die recent werd overgenomen van PSV.

Vertrouwen in Babadi

“Ik vind dat Babadi het goed doet. Je kunt van die jongen niet verwachten dat hij direct zijn stempel drukt.” Hij benadrukt dat de speler nog moet wennen aan het Belgische voetbal. “Babadi was in Nederland een ander soort voetbal gewoon, maar hij heeft echt wel goeie voetjes en probeert het spel goed te volgen.”

De analyse van Goots gaat nog verder over het middenveld. Hij wijst op een structureel probleem in de opbouw. “Het probleem is dat Antwerp van achteruit moeilijk mensen bereikt in het middenveld.” Het gemis van Doumbia speelt daarin een rol. “Je bent Doumbia kwijt. De voorzetting komt nu volledig op de schouders van Praet terecht”, aldus Goots.

Lange ballen

Ook de rol van doelman Thoelen komt ter sprake. Goots merkt op dat Antwerp vaak kiest voor de lange bal. “Het valt ook op dat Thoelen veel lange ballen trapt richting Janssen.” The Great Old blijft op zoek naar zijn identiteit.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Patrick Goots
Isaac Babadi

Meer nieuws

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

22:33
Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

22:30
Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

19:00
4
Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

21:55
Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

21:50
1
Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

19:20
1
Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

21:00
Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

20:40
Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

21:20
1
Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

18:20
Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

20:20
3
Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

21:10
1
Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

19:40
2
Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

18:00
Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

20:00
1
Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

18:40
3
"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

18:40
Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

17:40
OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

17:00
1
OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

17:20
11
Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

16:30
Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

16:00
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
9
Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

14:40
1
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
5
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
7
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
4
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Westerlo: 5-5 1872 1872 over Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn" mantoch mantoch over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Jean Janssens Jean Janssens over Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen King of Highbury King of Highbury over KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Artevelde Artevelde over Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens Dirk1897 Dirk1897 over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement" PhP PhP over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" Thoma888 Thoma888 over Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved