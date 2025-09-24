Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk zal donderdag zijn Europa League-campagne beginnen op het veld van Glasgow Rangers. De deelnamepremie ontvangen door de Limburgers is aanzienlijk lager dan die toegekend aan Club Brugge en Union in de Champions League.

Een week na de eerste overwinning in de Champions League van Union Saint-Gilloise en Club Brugge, zal Racing Genk donderdag beginnen aan zijn Europa League-campagne op het veld van Glasgow Rangers.

De Schotten werden eerder al door Club Brugge vernederd deze zomer, maar zullen zich nu willen tonen tegen Genk, dat een goede Europese campagne nodig zal hebben om Union en Club financieel bij te benen.

Lees ook... Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Terwijl in de Champions League de miljoenen bij elke overwinning binnenstromen, is dat niet echt het geval voor de Europa League. Als de premies worden vergeleken wordt dat al vrij snel duidelijk.

Club Brugge had zich al verzekerd van een bedrag van 38 miljoen euro vanwege zijn deelname aan de Champions League. Daar komt nog eens 2,1 miljoen euro bij dankzij de overwinning tegen AS Monaco (de UEFA beloont teams met 700.000 euro per gewonnen punt).

38 miljoen voor Brugge, 25 miljoen voor Union en... 5,6 miljoen voor Genk

Voor hun eerste deelname aan de Champions League was Union Saint-Gilloise begonnen met 25 miljoen euro, waar nog 2,1 miljoen euro bij kwam na de overwinning op PSV. RUSG ontvangt minder geld dan Club Brugge vanwege hun lagere coëfficiënt over de afgelopen 10 jaar. 25 miljoen euro, een premie die nauwelijks hoger ligt dan die van Kairat Almaty (20 miljoen euro).

In de Europa League moet Racing Genk het dus met heel wat minder stellen. De Limburgse club ontvangt de kleinste deelnamepremie voor de Europa League: 5,6 miljoen euro. In de Europa League ontvangt de best beloonde club, Fenerbahçe, minder dan de minst beloonde club in de Champions League: 17 miljoen euro.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

10:00
1
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

08:41
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

10:31
1
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
2
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
15
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2
Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

09:30
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
3
Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

08:22
1
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
2
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
1
Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

14:01
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
4
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
3
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

21:40
3
Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

17:01
5
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

21:20
Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

17:40
Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

19:40
5
JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

19:30
1
"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

20:20
Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

20:00
11
Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

15:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Atletico1988 Atletico1988 over Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Kan topspeler zijn voor ons" Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 TatstOn TatstOn over Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" -URKO -URKO over Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers FCBalto FCBalto over Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur FCBalto FCBalto over Opvallend avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij bekende club CringeMedia CringeMedia over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil FCBalto FCBalto over Club Brugge - Westerlo: - bardolino bardolino over Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved