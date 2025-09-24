Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Racing Genk zal donderdag zijn Europa League-campagne beginnen op het veld van Glasgow Rangers. De deelnamepremie ontvangen door de Limburgers is aanzienlijk lager dan die toegekend aan Club Brugge en Union in de Champions League.

Een week na de eerste overwinning in de Champions League van Union Saint-Gilloise en Club Brugge, zal Racing Genk donderdag beginnen aan zijn Europa League-campagne op het veld van Glasgow Rangers.

De Schotten werden eerder al door Club Brugge vernederd deze zomer, maar zullen zich nu willen tonen tegen Genk, dat een goede Europese campagne nodig zal hebben om Union en Club financieel bij te benen.



Terwijl in de Champions League de miljoenen bij elke overwinning binnenstromen, is dat niet echt het geval voor de Europa League. Als de premies worden vergeleken wordt dat al vrij snel duidelijk.

Club Brugge had zich al verzekerd van een bedrag van 38 miljoen euro vanwege zijn deelname aan de Champions League. Daar komt nog eens 2,1 miljoen euro bij dankzij de overwinning tegen AS Monaco (de UEFA beloont teams met 700.000 euro per gewonnen punt).

38 miljoen voor Brugge, 25 miljoen voor Union en... 5,6 miljoen voor Genk

Voor hun eerste deelname aan de Champions League was Union Saint-Gilloise begonnen met 25 miljoen euro, waar nog 2,1 miljoen euro bij kwam na de overwinning op PSV. RUSG ontvangt minder geld dan Club Brugge vanwege hun lagere coëfficiënt over de afgelopen 10 jaar. 25 miljoen euro, een premie die nauwelijks hoger ligt dan die van Kairat Almaty (20 miljoen euro).

In de Europa League moet Racing Genk het dus met heel wat minder stellen. De Limburgse club ontvangt de kleinste deelnamepremie voor de Europa League: 5,6 miljoen euro. In de Europa League ontvangt de best beloonde club, Fenerbahçe, minder dan de minst beloonde club in de Champions League: 17 miljoen euro.