21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

Pierre Dwomoh trok vorig jaar naar Watford en verdween uit de Belgische spotlights. De middenvelder is geblesseerd, maar zegt dat hij professioneler dan ooit in het leven staat.

Als u de Jupiler Pro League de laatste jaren gevolgd heeft is de kans groot dat u Pierre Dwomoh nog wel kent. De 21-jarige middenvelder was actief bij KRC Genk, Antwerp, KV Oostende en RWDM.

Maar nu horen we minder van hem. Dwomoh maakte een jaar geleden de overstap naar Watford, waar hij voorlopig elf keer in actie kwam. Momenteel is hij geblesseerd.

"Richting het seizoenseinde recupereerde ik weer rustig mijn plaats. Ook de voorbije voorbereiding deed ik gewoon mee, tot ik drie dagen voor de eerste match op Charlton mij opnieuw blesseerde in een vriendschappelijke partij tegen Brentford. Heel ongelukkig, maar da’s het leven. En dus zullen ze in België weer zeggen: ‘Pierre speelt niet in Engeland'", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Pierre Dwomoh gaat vol voor zijn avontuur in Engeland

In ons land was er meer te doen om zijn persoon. "Wat in België is gebeurd, heb ik achter mij gelaten. Zand erover. Ik heb in Engeland een nieuwe kans gekregen. Met mijn gedrag zijn er geen problemen. Ik ga niet zeggen dat ik een engel ben geworden, maar ik ben uit de puberale fase waarin ik fratsen uithaalde die voor problemen zorgden. Nu is het all about professionaliteit", gaat Dwomoh verder.

In België klinkt zijn naam dus minder, maar erg vindt hij dat niet. "De mensen zijn mij vergeten, hé. Tu passes à autre chose, je gaat verder met iets anders. Maar da’s oké zo. Laat mij maar in de luwte werken. Ik ben in mijn leven nog nooit zo cool geweest in het hoofd als nu. ’t Is héél anders dan bij RWDM en KV Oostende, waar ik met mijn rug tegen de muur stond."