Akkoord nabij? Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht

Selim Amallah naar RSC Anderlecht? Dat lijkt steeds dichterbij te komen. Er zou een akkoord in de maak zijn, al moeten er wel nog een aantal zaken worden opgelost voor er echt tot een akkoord kan gekomen worden.

Selim Amallah speelde tussen 2019 en 2023 voor Standard, alvorens hij vertrok naar Spanje bij Real Valladolid. Ook daar maakte de spelmaker heel wat indruk.

Selim Amallah naar Anderlecht? Het is niet uitgesloten

Na 31 doelpunten in bijna 100 wedstrijden voor de Rouches was hij van belang voor de Marokkaanse nationale ploeg op het WK in Qatar in 2022. Daarna trok hij naar Spanje.



Eerst speelde hij bij Real Valladolid, daarna op uitleenbasis voor Valencia. Deze zomer kwam hij dichtbij een overstap naar Racing Santander, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

Op 28-jarige leeftijd paste de voormalige Standard-speler niet meer in de plannen van zijn coach bij Valladolid, waarop hij zijn contract liet ontbinden en de voorbije weken een transfervrije speler was.

Zenit Sint Petersburg uit Rusland toonde interesse, net als Maccabi Haifa uit Israël en een aantal teams uit Saoedi-Arabië. Op die drie voorstellen zei Amallah neen. Voor hem is België de meest aangewezen plaats om te zijn én speelminuten te maken, zodat hij ook naar het WK 2026 kan met Marokko.