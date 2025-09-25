Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

Felice Mazzù trainde Mario Stroeykens tijdens zijn tijd bij Anderlecht. De momenteel werkloze coach legt uit hoe goed hij hem vond.

"Anderlecht moet in staat zijn om een speler zoals (Thorgan) Hazard te vervangen, ook al is hij een zeer goede speler", benadrukt voormalig coach van de Brusselse club in het programma Clubhouse Footb'All Time van Unibet. Ter herinnering, de aanvallende middenvelder is momenteel afwezig vanwege een rugblessure. Besnik Hasi had uitgelegd geen risico te willen nemen voor de wedstrijd tegen Antwerp en tegen Gent was hij opnieuw afwezig.

Felice Mazzù is duidelijk over het talent van Mario Stroeykens: "Ik heb hem gekend, ik heb hem in mijn groep gehad, ik kan je beloven dat hij een buitengewone speler is."



Lees ook... Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Een van de beste spelers van Anderlecht?

"Maar echt waar. Voor mij is hij absoluut een van de besten in de kern van Anderlecht vandaag. En die kerel moet spelen", vervolgt hij.

"Hij moet vertrouwen terugkrijgen, hij moet voelen dat de club hem geen nieuw contract wil geven om hem te verkopen, maar dat de club hem een nieuw contract wil geven zodat hij zijn steentje kan bijdragen omdat hij een geweldige speler is, echt waar."

De aanvallende middenvelder fungeert in ieder geval als een goede vervanger van Thorgan Hazard. Dinsdagavond scoorde hij het enige doelpunt in de wedstrijd tussen de paars-wit en Gent (1-0).