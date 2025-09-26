Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

Charles De Ketelaere is weer beter en zal aanwezig zijn in de selectie van Atalanta voor de match tegen Juventus dit weekend, en dus normaal gezien ook voor de CL-match tegen Club Brugge. Goed nieuws twee weken voor de volgende bijeenkomst van de Rode Duivels.

Na twee gelijke spelen en twee overwinningen in hun eerste vier competitiewedstrijden, staat Atalanta Bergamo op de vijfde plaats in de Serie A, op slechts twee punten van Juventus, de huidige nummer twee achter Napoli dat nog geen punten heeft laten liggen.

Deze zaterdag in Turijn (18u00) zullen Juventus en Atalanta Bergamo elkaar treffen in een van de topwedstrijden van de vijfde speeldag, naast het duel tussen AC Milan en Napoli. Die match wordt zondagavond in San Siro gespeeld.

Charles De Ketelaere is normaal gezien fit voor Club Brugge en Rode Duivels

De Rode Duivel stond in de basisopstelling tijdens de eerste drie wedstrijden van het seizoen en was al tweemaal beslissend, maar werd vorige week tegen Torino de hele wedstrijd op de bank gehouden om hem te sparen na een lichte blessure.

"Hij zal beschikbaar zijn voor de wedstrijd, terwijl we evalueren of alle andere spelers fit zijn", zei Ivan Juric. Dus gelukkig bleek alles mee te vallen.

Zeker omdat het twee weken voor de cruciale interlandperiode van de Rode Duivels is. Op deze manier lijkt CDK ook klaar te zijn voor het CL-duel met Club Brugge, volgende week dinsdag.