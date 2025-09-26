Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

FC Utrecht begon aan zijn Europees avontuur in de Europa League tegen Olympique Lyon. Bij de Nederlanders zitten er ook drie Belgen in de kern. Ze ontwikkelden zich goed, maar zijn wel naar Utrecht getrokken.

Alonzo Engwanda, Matisse Didden en Siebe Horemans zijn alle drie nog jong, maar hebben ondertussen in de Eredivisie toch al wat naam gemaakt. De competitie is er minder fysiek en meer op voetbal gericht, wat voor sommige spelers een meevaller is of kan zijn.

Spelers leggen uit waarom ze naar Nederland trokken

"Ik was nog vrij jong en dan maak je fouten. We speelden bij grote clubs en ik weet niet of ze daar geduld hadden om ons die fouten te laten maken", aldus Siebe Horemans - die een verleden heeft bij KAA Gent.

Alonzo Engwanda (ex-Anderlecht) pikte in bij Sporza: "We hebben allemaal ons eigen verhaal en onze eigen route. Voor mij was het na vier jaar bij de beloften een beetje te lang geworden en dan moet je een keuze maken."

Worden Engwanda, Didden en Horemans van Utrecht gemist bij Anderlecht, Genk en Gent?

Speelminuten waren daarbij belangrijk. "Misschien ben ik iets te ongeduldig geweest", aldus ex-Genkie Matisse Didden. "Maar het is goed geweest om weg te gaan uit de veilige omgeving. De focus ligt op kwaliteit leveren."

Rest de vraag wat ze er van denken bij Gent, Genk of Anderlecht? Worden ze daar nu al gemist? "Ik denk het niet. Voorlopig niet, moesten ze echt goed worden en in de Premier League terechtkomen ... Iedereen heeft z'n eigen verhaal, er is niet één weg."

