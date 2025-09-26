UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk
Racing Genk heeft deze week een goede prestatie geleverd in de Europa League door te winnen op het veld van Rangers. Dit is wat het betekent voor de UEFA-ranking en de kansen op kwalificatie.

Ondanks de uitschakeling van Sporting, Charleroi en Anderlecht al in de voorrondes, presteren de Belgische clubs bijzonder goed in Europa sinds het begin van het seizoen.

Na de overwinningen van Union en Club Brugge in de Champions League, heeft Racing Genk donderdagavond op het veld van Glasgow Rangers een goeie zaak gedaan. En wat betreft de UEFA-coëfficiënt is dit opnieuw uitstekend nieuws voor België.

Lees ook... "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

Met +0,400 punt deze week verkleint ons land nog steeds de kloof met Nederland, dat een blanco week noteert (zie hieronder). Als we al rekening houden met de ranking van volgend seizoen, blijft België zeer dicht bij de vijfde plaats die Frankrijk inneemt, die echter de kloof licht vergroot met een +0,571 deze week.

Genk, grote winnaar van de eerste dag van de Europa League

Deze toenadering in de coëfficiënt is niet het enige goede nieuws voor Racing Genk, dat het team is dat de Europa League is gestart met de laagste rating. Door te winnen bij de Rangers hebben de Limburgers een duidelijk signaal afgegeven: je zult rekening met hen moeten houden in deze competitie.

Volgens het statistische voetbalgegevensplatform Voetbalstatistieken heeft Racing Genk donderdagavond bijna 15% kans om de groepsfase in de top 8 te eindigen.

Genk, negende in de waarschijnlijkheidsspelletjes, zou nu 38% kans hebben om in de top 8 te eindigen en 93% kans om in de top 24 te eindigen. De Limburgers worden gezien als de grote winnaars van deze eerste dag van de Europa League.

