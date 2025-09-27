🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

Foto: © photonews

Overgebracht voor een recordbedrag destijds naar Brentford, raakte Igor Thiago kort daarna ernstig geblesseerd en beleefde hij een zeer moeilijk seizoen. Het lijkt erop dat hij zijn vorm weer begint te vinden. Dat bewees hij met vandaag twee goals tegen Manchester United.

Brentford ontving Manchester United in de vroege namiddag voor de 6e speeldag van de Premier League. Voor de gelegenheid heeft Ruben Amorim opnieuw besloten om Senne Lammens op de bank te laten en te kiezen voor Altay Bayindir.

Maar bij de rust stonden de Red Devils met 2-1 achter, dankzij een voormalige speler uit de Jupiler Pro League: Igor Thiago (24 jaar). De Braziliaanse aanvaller werd in januari 2024 door Club Brugge verkocht aan Brentford voor 33 miljoen euro, een bedrag dat destijds nogal wat wenkbrauwen deed fronsen.

Naast de druk die gepaard ging met zijn aankoopprijs, had Thiago meteen te maken met een ernstige blessure, gevolgd door een terugval, die hem het grootste deel van het seizoen 2024-2025 aan de kant hield. Eindelijk heeft hij dit seizoen de kans om zich te laten gelden.

In 5 Premier League-wedstrijden had de voormalige Bruggeling al 2 doelpunten achter zijn naam staan. En hij voegde er nog twee toe deze zaterdagmiddag tegen Manchester United.

Zijn eerste doelpunt was zelfs een pareltje: op een lange bal van Jordan Henderson na een aanval van Manchester, won Thiago zijn duel van de verdediger en stuurde een onhoudbare volley naar Bayindir.

