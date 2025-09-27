Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Adnan Januzaj geniet het vertrouwen van zijn coach bij FC Sevilla, Matías Almeyda, aan het begin van dit seizoen. Die laatste heeft zich uitgesproken over de rol van de ex-Rode Duivel, die naar de uitgang gepusht leek te worden.

Trainer Matías Almeyda is lovend over zijn pupil. “Hier waren ze hem vergeten", zei de Argentijn op zijn persconferentie. “Hij is zowel op als naast het veld een voorbeeld voor iedereen.”

Almeyda ziet Januzaj als een speler die zijn maximale potentieel bereikt onder begeleiding die hem begrijpt en ondersteunt – iets wat eerdere clubs volgens hem niet altijd konden bieden.



Januzaj krijgt het volledige vertrouwen van zijn trainer

Vrijdagochtend getuigde Almeyda opnieuw van zijn typische passie. De Argentijn verdedigde de acht wissels tegen Villarreal CF, gaf toe dat sommige beslissingen fouten waren en analyseerde nauwgezet de fitheid van geblesseerde spelers en degenen die niet op 100 procent zaten.

In dat licht valt de evolutie van Januzaj extra op. De aanvallende middenvelder, ooit bestempeld als lui bij Manchester United, Borussia Dortmund en Real Sociedad, heeft nu een trainer gevonden die zijn talent volledig weet te benutten.

“Adnan vecht voor zijn stijl en voor het werk van zijn team", vervolgt Almeyda. “Hij heeft laten zien dat hij bereid is alles te geven, en dat werpt zijn vruchten af op het veld.”