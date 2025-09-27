Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Leander Dendoncker blikt terug op zijn uitleenbeurt bij Anderlecht. De middenvelder noemt het een ontgoocheling, maar benadrukt dat hij altijd alles gaf voor zijn geliefde club.

Leander Dendoncker werd vorig seizoen door Aston Villa uitgeleend aan Anderlecht. Op sportief vlak was het geen groot succes. Voordien kwam hij even bij Napoli terecht, waar hij niet het gevoel had dat hij alles in eigen handen had.

"Anderlecht was anders", zegt de middenvelder bij Het Laatste Nieuws. "Ik keerde terug naar de ploeg van mijn hart, de club die me alle kansen heeft gegeven. En uiteraard wist ik dat het, door de situatie waarin Anderlecht zat, niet makkelijk zou worden, maar ik keerde wel terug met de ambitie om er een positief verhaal van te maken. Uiteraard is het een ontgoocheling dat dat niet is gelukt."



Leander Dendoncker blikt terug op zijn periode bij Anderlecht

Voor sommigen viel het op dat Dendoncker er met maar weinig zin en interesse rondliep. "Ik weet het, en dat soort commentaren hebben mij soms pijn gedaan. Het zal waarschijnlijk aan mijn lichaamstaal liggen."

"Maar als ik niet lachte, was dat niet omdat het mij niks kon schelen, maar wel omdat ik net gefrustreerd was door de situatie. Dat weten de mensen die mij écht kennen goed genoeg", gaat Dendoncker verder.

Een slecht woord kan hij niet kwijt over Anderlecht. Dendoncker is vooral streng voor zichzelf. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik altijd alles heb gegeven. En pas op, ik begrijp de supporters die grotere verwachtingen hadden, ik had er zelf óók meer van verwacht. Veel meer kan ik daar niet over zeggen. En nogmaals: ik hou van Anderlecht. Die club heeft, naast mijn familie, de speciaalste plek in mijn hart, en dat gaat altijd zo blijven."