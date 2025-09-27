Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

SK Beveren ging op woensdag winnen op het veld van RFC Liège. Achteraf schreven de supporters een open brief aan de Pro League om de accommodatie op Rocourt aan te kaarten.

Met een zeven zeges op rij stoomt SK Beveren door de Challenger Pro League. Op woensdag gingen de Oost-Vlamingen winnen op het veld van RFC Liège. Het werd 1-2. Maar achteraf was het toch niet allemaal peis en vree.

Want de supportersfederatie van de club was niet te spreken over de manier waarop zij ontvangen werden in Luik. Ze hebben dan ook een open brief geschreven aan de Pro League om hun beklag te kunnen doen.

"Hoewel we telkens erg vriendelijk onthaald worden door de club en haar medewerkers, zijn de faciliteiten voor bezoekers anno 2025 onaanvaardbaar voor een club die intussen al drie seizoenen deel uitmaakt van het Belgische profvoetbal", klinkt het op de Facebook-pagina van de leider in de Challenger Pro League.

"Op koude of regenachtige dagen staan bezoekers volledig onbeschut in weer en wind, zonder dak of enige mogelijkheid om te schuilen. Het geïmproviseerde bezoekersvak lijkt haastig in een lege hoek van het stadion geplaatst, zonder aandacht voor beleving of veiligheid. Het zicht op het veld is deels geblokkeerd door de hoofdtribune en een lichtpaal, en de tribune voelt bovendien instabiel wanneer honderden supporters erop springen", gaat het verder.

Ook de sanitaire voorzieningen zijn onvoldoende volgens de supportersfederatie: "Onze grootste bezorgdheid zijn de ondermaatse voorzieningen. Voor honderden supporters zijn er slechts twee dixies, zonder stromend water. Dat is niet alleen oncomfortabel, maar ook onhygiënisch en simpelweg onaanvaardbaar in het hedendaagse profvoetbal."

De vraag van de supportersfederatie richting de Pro League is duidelijk: "Wij vragen de Pro League om strikte minimumvereisten op te leggen rond sanitair, beschutting en basisvoorzieningen voor bezoekers. En ook om werk te maken van een oplossing voor de situatie bij RFC Luik, zodat een verplaatsing geen fysieke beproeving meer hoeft te zijn."

Eerder deze week beslisten de supporters van Anderlecht om de afreis naar Leuven niet te maken wegens een tekort aan beschikbare tickets voor de uitfans. Bij Beveren hopen ze vooral op betere omstandigheden om hun team naar de zege te kunnen schreeuwen. 

