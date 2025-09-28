'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

Aleksandar Stankovic, de 20-jarige Servische middenvelder van Club Brugge, staat opnieuw op de radar van Internazionale. De Italiaanse topclub beschikt over een terugkoopclausule en volgt de evolutie van de speler met toenemende aandacht.

Stankovic tekende bij Club Brugge een contract dat loopt tot 30 juni 2029. Ondanks zijn lange verbintenis blijft Inter een optie behouden om hem terug te halen. De terugkoopclausule bedraagt 23 miljoen euro na één seizoen.

40 tot 50 miljoen euro

Die constructie werd overeengekomen bij zijn eerdere overstap, waardoor Inter de regie over een mogelijke terugkeer niet volledig uit handen gaf. De speler kende een degelijke start in Brugge, maar geldt voorlopig niet als uitblinker.

Toch wordt zijn potentieel binnen de internationale scoutingwereld hoog ingeschat. Volgens Transferfeed wordt zijn toekomstige transferwaarde door sommigen al geschat tussen 40 en 50 miljoen euro. Dat zou Inter kunnen aanzetten om sneller actie te ondernemen, mogelijk al in de zomer van 2026.

Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Stankovic 11 miljoen euro. Dat cijfer ligt beduidend lager dan de terugkoopoptie, maar de prognoses wijzen op een stijgende lijn. Club Brugge zou dus op termijn een aanzienlijke meerwaarde kunnen realiseren, indien Inter niet tijdig ingrijpt.

Champions League

De situatie vereist strategische afwegingen van beide clubs. Voor Inter is het zaak om te beslissen of het de clausule wil activeren. Club Brugge heeft met het langlopende contract dan weer zekerheid, als de Italianen de clausule niet lichten.

De Champions League wordt een ideaal uitstalraam voor blauwzwart. Als spelers daar bevestigen, dan wacht de komende maanden ongetwijfeld weer een scenario met verschillende vertrekkers aan serieuze transfersommen.