Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Foto: © photonews

Club Brugge maakt zich stilaan op voor de wedstrijd op bezoek bij Atalanta Bergamo in de Champions League. Afgelopen weekend wonnen ze van Standard de Liège, maar met veel overschot was dat niet.

Club Brugge stevende lange tijd af op puntenverlies op bezoek bij Standard, maar na een rode kaart voor Fossey kon Romeo Vermant in de slotfase alsnog voor de drie punten zorgen.

Eind goed, al goed voor Club Brugge?

Eind goed, al goed dus voor blauw-zwart. Al was het spelbeeld andermaal niet meteen om lyrisch van te worden. "Bij de Luikenaars zal de nederlaag hard zijn aangekomen, want Standard speelde een van zijn beste matchen van het seizoen of zelfs van de laatste jaren."

"Club Brugge was slordig aan de bal, Standard was doelgerichter en feller. Blauw-zwart leek te kraken op het moment van de rode kaart", aldus Peter Vandenbempt in Vandenbempt.

Geen frisse benen bij Club Brugge?

"Gebrek aan frisse benen bij Club Brugge? Dat is zeker zo, maar ze hebben al veel laten liggen en dus is fors roteren geen optie meer door de zes punten achterstand op Union SG."

"Zelfs in het halfuur met een mannetje meer zat er weinig in. Maar drie punten op Standard halen is goed meegenomen." Nu volgen met Atalanta dinsdag en Union zondag twee belangrijke wedstrijden, waarin ook de nodige punten zullen moeten worden gepakt.

Club Brugge
Standard

