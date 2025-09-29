Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart


Bart Verhaeghe brak nog maar eens een lans voor de BeNeLiga. Maar hoe zou zo'n grensoverschrijdende competitie eruit zien mocht het vandaag al aan de orde zijn?

Enkele jaren geleden waren er concrete gesprekken tussen de Belgische- en Nederlandse topclubs over de oprichting van de BeNeLiga. De grove lijnen voor het format werden destijds zelfs uitgetekend.

De BeNeLiga zou uit tien Nederlandse - en acht Belgische clubs bestaan. We nemen even de teletijdmachine naar het einde van de reguliere competitie van vorig seizoen. Welke clubs hadden hun plaats gehad in de BeNeLiga?

Welke clubs zouden dit seizoen in de BeNeLiga zijn gestart?

Voor België zouden Union SG, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht, Antwerp FC, KAA Gent, Standard en KV Mechelen de oversteek maken. De Nederlandse tegenstanders waren in dat geval PSV, AFC Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, AZ, FC Twente, Go Ahead Eagles, NEC, sc Heerenveen en PEC Zwolle.

Belangrijk om weten: van een play-offsysteem was helemaal geen sprake. De tien Europese tickets werden dan weer gelijk verdeeld. Vijf voor België en vijf voor Nederland.

Geen play-offs, gelijke verdeling van Europese tickets

Was Club Brugge als eerste Belgische club geëindigd op een vierde plaats? Dan was blauw-zwart wél zeker van deelname aan Het Kampioenenbal. Al blijft het format tot op heden toekomstmuziek…

