Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Mario Stroeykens en RSC Anderlecht zijn er tot op heden nog niet uitgekomen samen over een contractverlenging. Ondertussen lijken er steeds meer ploegen voor hem op de proppen te komen. En zo kan het nog een hete winter worden ook.

RSC Anderlecht praat ondertussen al meer dan een week met Mario Stroeykens over een contractverlenging. De eerste gesprekken verliepen in een constructieve sfeer, maar tot op heden is er nog geen akkoord gevonden.

De spelmaker is volgende zomer einde contract bij paars-wit en dus dringt een contractverlenging zich op, zodat hij niet volgende zomer transfervrij kan vertrekken.

🚨🆕 #Anderlecht 🇧🇪

Anderlecht want to extend Mario Stroeykens’ contract — but a January move looks more likely.



👀 Marseille, Lyon, Braga, Porto and AC Milan are all showing interest in the Belgian talent. pic.twitter.com/80j5pQkEMZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 30, 2025

Al is er nog een andere piste: die van de wintertransfer. Op die manier zou Anderlecht nog sneller op hem kunnen cashen. Aan interesse alvast geen gebrek voor de speler.

Minstens vijf ploegen willen Mario Stroeykens inlijven

Uit Frankrijk was er al langer interesse, maar naast Marseille en Lyon zijn er nu nog een aantal andere ploegen opgestaan om hem in te lijven.

Braga, Porto en AC Milan zouden ook alle drie staan te trappelen om Stroeykens deze winter in huis te halen. Zo'n wintertransfer zou meer waarschijnlijk worden dan een contractverlenging, weet Ekrem Konur te melden. Al geven ze bij Anderlecht de moed zeker nog niet op.