Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Terwijl Ali Maamar en Anas Tajaouart momenteel deelnemen aan het WK U20 met Marokko, zou Sporting Anderlecht ook een maand zonder Nathan De Cat kunnen zijn vanwege zijn internationale verplichtingen.

RSC Anderlecht moest het afgelopen weekend in Leuven zonder Ali Maamar en Anas Tajaouart stellen. De twee jonge spelers zijn afgereisd naar het Wereldkampioenschap U20 in Chili, waar ze met Marokko aan deelnemen.

In de komende weken zou Anderlecht mogelijk een andere speler kunnen verliezen vanwege internationale verplichtingen: Nathan De Cat, die wellicht met België deelneemt aan het Wereldkampioenschap U17.

Zal Anderlecht Nathan De Cat een maand moeten missen?

De competitie vindt plaats van 3 tot 27 november in Qatar en Nathan De Cat zou zijn internationale periode met deze generatie willen afsluiten, nadat hij enkele maanden geleden in het team van het EK U17 in Albanië zat.

Als belangrijke speler van het team van Bob Browaeys zou de jonge middenvelder graag deelnemen aan het toernooi, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Anderlecht, dat terughoudend is vanwege de fysieke eisen van zo'n competitie, waar België het zal opnemen tegen Argentinië, Tunesië en Fiji in de groepsfase.

Bob Browaeys zal zijn selectie op 20 oktober bekendmaken. Als De Cat wordt opgeroepen, zal hij in ieder geval de wedstrijden tegen KV Mechelen en Club Brugge missen. Als België doorgaat in het toernooi, zou hij ook afwezig kunnen zijn tegen RAAL La Louvière en Union Saint-Gilloise.

