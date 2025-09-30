Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atalanta Bergamo. Vorig seizoen maakten ze heel veel indruk in de Champions League en ook deze jaargang zijn ze heel goed begonnen. Met dank onder meer aan Raphaël Onyedika, die week in week uit indruk maakt.

"Raphaël Onyedika is een speler van wereldklasse. Hij was mijn man van de match tegen Monaco. HIj kreeg weinig ruimte en kon toch - op een keertje na in de eerste helft - deed hij het voortreffelijk", aldus Hein Vanhaezebrouck in Sjotcast.

Hein Vanhaezebrouck schetst het verschil met KRC Genk

"Dat is het verschil met Genk, dat ook hoog druk zet en met hoge backs speelt en dergelijke. Club Brugge heeft twee heel goede centrale verdedigers en een heel goede zes", meent de ex-coach van Anderlecht, Gent en Genk.

Lees ook... Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

"Het is een sleutelpositie bij elke ploeg, maar zeker bij een ploeg die hoog druk zet. Bij Genk geraken ze op die plaats nog niet aan de hielen van Onyedika. Geweldig hoe hij aan het evolueren is."

Veel lof van Hein Vanhaezebrouck voor Onyedika

"Het is verbazingwekkend dat hij niet vertrokken is deze zomer, maar als hij zich zo blijft ontwikkelen en gaat spelen in de Champions League, dan gaan ze voor hem komen. En het zullen de grote ploegen zijn."

"In het verleden had Club Brugge problemen op de zes, maar die zijn nu volledig voorbij. Hij is ook bepalend in de opbouw", klinkt het vol lof voor Onyedika.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
1
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
12
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
2
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
2
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
2
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
1
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
11
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
4
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
2
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
16
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
1
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
13
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
8
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
7
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
13
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
24
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
2
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
32
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp FCB vo altijd FCB vo altijd over Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans Vital Verheyen Vital Verheyen over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Ze moesten hem aan een ketting leggen" JaKu JaKu over Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen JaKu JaKu over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Vital Verheyen Vital Verheyen over Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend OM-RSCL OM-RSCL over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Atletico1988 Atletico1988 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved