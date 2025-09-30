Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atalanta Bergamo. Vorig seizoen maakten ze heel veel indruk in de Champions League en ook deze jaargang zijn ze heel goed begonnen. Met dank onder meer aan Raphaël Onyedika, die week in week uit indruk maakt.

"Raphaël Onyedika is een speler van wereldklasse. Hij was mijn man van de match tegen Monaco. HIj kreeg weinig ruimte en kon toch - op een keertje na in de eerste helft - deed hij het voortreffelijk", aldus Hein Vanhaezebrouck in Sjotcast.

Hein Vanhaezebrouck schetst het verschil met KRC Genk

"Dat is het verschil met Genk, dat ook hoog druk zet en met hoge backs speelt en dergelijke. Club Brugge heeft twee heel goede centrale verdedigers en een heel goede zes", meent de ex-coach van Anderlecht, Gent en Genk.



Lees ook... Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

"Het is een sleutelpositie bij elke ploeg, maar zeker bij een ploeg die hoog druk zet. Bij Genk geraken ze op die plaats nog niet aan de hielen van Onyedika. Geweldig hoe hij aan het evolueren is."

Veel lof van Hein Vanhaezebrouck voor Onyedika

"Het is verbazingwekkend dat hij niet vertrokken is deze zomer, maar als hij zich zo blijft ontwikkelen en gaat spelen in de Champions League, dan gaan ze voor hem komen. En het zullen de grote ploegen zijn."

"In het verleden had Club Brugge problemen op de zes, maar die zijn nu volledig voorbij. Hij is ook bepalend in de opbouw", klinkt het vol lof voor Onyedika.