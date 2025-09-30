Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Ons team van de week zou enkele mensen kunnen verrassen, net als een opvallend onvoorspelbare competitie. Hier is het elftal van de 9e speeldag!

Doelman

Er waren weinig uitstekende prestaties tussen de palen dit weekend, maar Michael Verrips heeft niet vaak kunnen schitteren dit seizoen, en zijn clean sheet tegen La Louvière met enkele goede reddingen verdient een vermelding.

Verdedigers

Club Brugge heeft dan wel de drie punten gepakt, maar blauw-zwart liet niet echt iets indrukwekkends zien in Sclessin. Maar Brandon Mechele stond stevig in de verdediging en zijn slimme deviatie bij de 1-2 zorgde voor de overwinning van de Club.



Lees ook... "Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

Malinwa werd niet echt op de proef gesteld in Charleroi, maar de defensieve prestatie van De Kakkers was erg solide. Gora Diouf was zeker de meest inspirerende speler in de Malinwa-verdediging. Tot slot, om ons trio compleet te maken, moeten we ook het sterke optreden van Kevin MacAllister vermelden tijdens de clean sheet van Union tegen Westerlo.

Middenvelders

Een prachtige overwinning van KAA Gent bij Cercle Brugge, en natuurlijk zijn er meerdere Buffalos die in de schijnwerpers staan. Op het middenveld moet de goede wedstrijd - en het doelpunt - van Gandelman genoemd worden, maar Atsuki Ito, aan zijn zijde, was nog beter en scoorde ook.

Casper Nielsen verdient ondanks de nederlaag een plek op het middenveld voor zijn uitstekende wedstrijd. Om ons trio op het middenveld compleet te maken zetten we de altijd constante Jeppe Erenbjerg, opnieuw doelpuntenmaker en de ware MVP van een Zulte Waregem in topvorm.

Op de flanken dan allereerst een onmisbare speler: Michal Skoras, de man van de wedstrijd voor KAA Gent. Met een doelpunt en twee assists is hij zelfs de meest beslissende speler van dit weekend. Aan de andere kant, een andere uitblinkende speler: Ilias Sebaoui, uitstekend tegen Genk. STVV had het moeilijker na zijn wissel.

Aanvallers

Nog een speler was doelpuntenmaker en aangever dit weekend en zijn naam moet onthouden worden: Myron Van Brederode, met een doelpunt en een assist voor de 0-2 overwinning van Malinwa bij Charleroi. Een jong talent vol potentieel. Hyeon-Gyu Oh lijkt de teleurstelling van zijn mislukte transfer achter zich te hebben gelaten en bezorgde Genk de overwinning dit weekend.