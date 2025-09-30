Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Rob Schoofs is momenteel actief bij Union Saint-Gilloise. Zijn loopbaan kende verschillende hoogtepunten, al verliep zijn periode bij KAA Gent moeizaam. In een interview met HUMO blikt hij terug op die fase.

Tijdens zijn tijd bij KAA Gent kreeg Rob Schoofs weinig speelminuten. De toenmalige trainer, Hein Vanhaezebrouck, gaf hem geen duidelijkheid over zijn positie binnen de ploeg. “Een trainer maakt keuzes, dat is normaal”, verklaart Schoofs. “Wat ik jammer vond, is dat hij het me nooit persoonlijk heeft gezegd.”

De middenvelder bleef lange tijd in onzekerheid over de reden van zijn beperkte inzetbaarheid. “Was ik niet goed genoeg? Te jong? Ik had geen idee”, aldus Schoofs. Pas bij zijn vertrek uit Gent durfde hij Vanhaezebrouck hierover aan te spreken. Volgens Schoofs erkende de trainer toen dat er te weinig communicatie geweest was.

Respect voor Vanhaezebrouck

Schoofs benadrukt dat hij altijd respect heeft gehad voor Vanhaezebrouck. “Ik keek op naar Hein”, zegt hij. Hij omschrijft hem als een kampioenstrainer die het goed kan uitleggen. Dat maakte het voor Schoofs moeilijk om als jonge speler het gesprek aan te gaan. “Daar loop je als jonge speler niet zomaar bij binnen”, stelt hij.

Met de ervaring die hij inmiddels heeft opgedaan, zou hij vandaag anders handelen. “Met de ervaring die ik nu heb, zou ik dat wel doen”, besluit Schoofs. Zijn reflectie toont aan dat hij lessen heeft getrokken uit zijn tijd bij Gent, ondanks het gebrek aan sportief succes.

Loopbaan na Gent

Na zijn vertrek bij KAA Gent vond Schoofs opnieuw zijn draai bij KV Mechelen. Zijn huidige werkgever, Union SG, biedt hem een stabiele omgeving waarin hij zijn kwaliteiten kan tonen. De episode bij Gent blijft echter een bijzondere passage in zijn carrière.