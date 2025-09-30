Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rob Schoofs is momenteel actief bij Union Saint-Gilloise. Zijn loopbaan kende verschillende hoogtepunten, al verliep zijn periode bij KAA Gent moeizaam. In een interview met HUMO blikt hij terug op die fase.

Tijdens zijn tijd bij KAA Gent kreeg Rob Schoofs weinig speelminuten. De toenmalige trainer, Hein Vanhaezebrouck, gaf hem geen duidelijkheid over zijn positie binnen de ploeg. “Een trainer maakt keuzes, dat is normaal”, verklaart Schoofs. “Wat ik jammer vond, is dat hij het me nooit persoonlijk heeft gezegd.”

De middenvelder bleef lange tijd in onzekerheid over de reden van zijn beperkte inzetbaarheid. “Was ik niet goed genoeg? Te jong? Ik had geen idee”, aldus Schoofs. Pas bij zijn vertrek uit Gent durfde hij Vanhaezebrouck hierover aan te spreken. Volgens Schoofs erkende de trainer toen dat er te weinig communicatie geweest was.

Respect voor Vanhaezebrouck

Schoofs benadrukt dat hij altijd respect heeft gehad voor Vanhaezebrouck. “Ik keek op naar Hein”, zegt hij. Hij omschrijft hem als een kampioenstrainer die het goed kan uitleggen. Dat maakte het voor Schoofs moeilijk om als jonge speler het gesprek aan te gaan. “Daar loop je als jonge speler niet zomaar bij binnen”, stelt hij.

Met de ervaring die hij inmiddels heeft opgedaan, zou hij vandaag anders handelen. “Met de ervaring die ik nu heb, zou ik dat wel doen”, besluit Schoofs. Zijn reflectie toont aan dat hij lessen heeft getrokken uit zijn tijd bij Gent, ondanks het gebrek aan sportief succes.

Loopbaan na Gent

Na zijn vertrek bij KAA Gent vond Schoofs opnieuw zijn draai bij KV Mechelen. Zijn huidige werkgever, Union SG, biedt hem een stabiele omgeving waarin hij zijn kwaliteiten kan tonen. De episode bij Gent blijft echter een bijzondere passage in zijn carrière.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG
Rob Schoofs
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

20:40
1
Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

21:00
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

18:00
4
KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

19:40
8
Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

20:00
Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

17:20
Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

19:20
Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

19:00
Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

18:40
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

17:00
2
Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

17:41
3
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
16
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
4
Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

16:15
1
Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

16:30
🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

16:00
2
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
3
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
3
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
16
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
7
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
4
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
4
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
4
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
9
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 1872 1872 over Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer" malinezer malinezer over KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste Kevin DB Kevin DB over Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Andreas2962 Andreas2962 over KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV Kevin DB Kevin DB over Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat Daja Daja over Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey King of Highbury King of Highbury over Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken? Swakken Swakken over Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved