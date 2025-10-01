Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

Deze zondag staat een van de grootste wedstrijden van het seizoen op het programma: de Clasico tussen Anderlecht en Standard. En het belooft spannend te worden: hier is ons ideale gemixte elftal.

Doelman

Ondanks de goede prestaties van Epolo dit seizoen, heeft Colin Coosemans te vaak bewezen betrouwbaar te zijn en tot de beste keepers van de Belgische competitie te behoren.

Verdediging

Traditiegetrouw kiezen we voor een centrale verdediger van elke ploeg voor deze gemengde teams, en dat komt goed uit want een van de twee centrale verdedigers van RSCA roept vragen op: Hey stelt de laatste weken teleur. Het tegenovergestelde geldt voor Marco Kana, die ondanks flinke concurrentie een onmisbare schakel is geworden.

Bij Standard bestaat er geen twijfel over dat Ibe Hautekiet de verdediger van Standard is die het meeste potentieel heeft, wanneer hij terugkeert uit blessure. Dierckx is gekwets en Homawoo heeft zijn plaats in de basis verloren: de terugkeer van Hautekiet zal dus veel goed doen.

Killian Sardella neemt plaats op de rechtsback, waarbij de schorsing van Marlon Fossey ons een dilemma bespaart. De Rode Duivel had zeker zijn "duel" met de Amerikaan gewonnen. Aan de linkerkant zou je geneigd zijn om vast te houden aan een tweede paars-witte back, maar Camara is nog niet opgesteld geweest, en noch Ndiaye noch Augustinsson maken indruk; dus maak plaats voor de verrassing van de afgelopen weken, Tobias Mohr, die zich heeft omgeschoold tot linksback en zeer overtuigend is in die nieuwe rol.

Middenveld

Een zekerheid op het middenveld: Nathan De Cat is een van de revelaties van dit seizoen en moet in dit gemengde elftal staan. De 17-jarige zal een van de spelers zijn om het hele seizoen goed op te volgen. We kunnen ons nu ook afvragen of RSCA er goed aan doet om hem te laten deelnemen aan het WK U17, gezien hoe moeilijk het zal zijn om hem te vervangen.

Aan zijn zijde konden we kiezen voor Ilaimaharitra, de stille metronoom van Standard, maar de opkomst van Casper Nielsen laat hopen dat de Deen snel zijn vorm bij Union terugvindt, en Sclessin kijkt er al naar uit. Voor hen, op 10, kiezen we voor Thorgan Hazard, niet elke week titularis, maar duidelijk een klasse hoger dan alle anderen wanneer hij in vorm is.

Aanvallers

Er is concurrentie op de flanken. Aan de linkerkant is het prachtige doelpunt van Saïd tegen Brugge niet genoeg om Nilson Angulo en zijn 6 assists in de Jupiler Pro League dit seizoen opzij te zetten, ook al zit de Ecuadoraan de laatste weken een beetje in een dip.

Aan de rechterkant zorgen Degreef en Huerta allebei voor goede argumenten, maar de opkomst van Adnane Abid dwingt ons om een keuze in zijn voordeel te maken.

Voorin maakt de blessure van Adriano Bertaccini de keuze voor Thomas Henry heel gemakkelijk: Luis Vazquez, ondanks zijn doelpunt tegen OHL, is gewoon niet goed genoeg. Veel Anderlecht-supporters zouden blij zijn om op een Henry in de spits te kunnen rekenen.

Opstelling:

Coosemans / Mohr - Kana - Hautekiet - Sardella / De Cat - Nielsen - Hazard / Angulo - Henry - Abid

Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/10).

