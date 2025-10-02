"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

Royal Antwerp is op dit moment geen kandidaat voor de top-6. Dat is wat aanvoerder Vincent Janssen toegaf na de nederlaag bij Zulte Waregem. Rest de vraag wie dan wél allemaal kanshebber is natuurlijk, want wie maakt wél indruk?

Alle analisten zijn het erover eens: Antwerp speelt geen goed voetbal momenteel. Maar dan is de vraag ook weer welke teams dan wél de top-6 zouden gaan halen, als dat voor Antwerp geen mogelijkheid zou zijn.

"De ambities van Antwerp lagen bij Jaecques en Overmars wel degelijk bij de top-6, dus de uitspraak van Vincent Janssen was er misschien wel eentje met een slechte timing. Voetballend is het zorgwekkend", aldus Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast. "Antwerp is in gevaar."



Haalt Antwerp play-off 1?

"Antwerp kan toch niet aan het seizoen beginnen en voor plaats tien spelen? Intern weten zij ook dat het niet evident zal zijn, al wil ik eraan toevoegen dat de concurrenten voor die zesde plaats ook niet overlopen van kwaliteit."

"Genk zal wel nog bij de eerste zes eindigen, maar verder? Zulte Waregem staat kort bij de top zes, maar gaat dat niet halen. Charleroi verloor nu weer thuis van Mechelen, dat er nu nog tussen staat. AA Gent heeft meer evenwicht in de kern, maar zo geweldig is het niet. De kans blijft dat Antwerp die top zes haalt", denkt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

En wie dan wel?

En ook Filip Joos had in 90 Minutes wel iets te zeggen over de zaak: "Je kan er geen zes noemen die beter zijn dan Antwerp, maar je kan er ondertussen wel zes noemen die beter voetbal spelen. STVV voetbalt beter, Antwerp is niet beter dan Standard op dit moment, want daar zie ik Euvrard wel werken en er resultaten uithalen."

Rest de vraag: wie haalt volgens jullie de top-6 en dus play-off 1? Laat het ons weten in de poll en leg gerust uit waarom je voor die zes ploegen gekozen hebt!