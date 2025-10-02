Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...
Foto: © photonews

Iedereen zit op Neerpede te wachten op de terugkeer van Romelu Lukaku. Dat zou een nieuwe, frisse wind kunnen doen waaien in Brussel. Rest de vraag in welke hoedanigheid het allemaal zal gebeuren.

Wouter Vandenhaute is niet langer voorzitter van RSC Anderlecht, maar heeft natuurlijk wel nog een aanzienlijke aandelenpakket van de club in handen. En dus is de vraag al eventjes wat Marc Coucke daarmee gaat doen.

Romelu Lukaku en zijn impact op RSC Anderlecht

Verschillende pistes liggen op tafel, waarbij ook onder meer gedacht wordt aan een mogelijke investering van Rode Duivel en ex-Anderlechtspeler Romelu Lukaku.

Volgens Het Nieuwsblad zou Lukaku afgeraden zijn om te investeren in het project van Anderlecht zolang de problemen tussen Vandenhaute en Coucke niet helemaal van de baan zijn.

Met Qatarese investeerders?

En ondertussen zijn er natuurlijk nog andere kapers op de kust. Qatar Sports Investments - de investeringsmaatschappij die onder meer PSG en SC Braga in de portefeuille heeft zitten - blijft geïnteresseerd en Michel Verschueren heeft goede connecties met Nasser Al Khelaïfi van de groep.

De verkenningsronde is volop bezig - de voorbije weken had Marc Coucke zijn agenda daarvoor vrijgehouden. Mogelijk springt Lukaku pas in de dans als de aandelen van Vandenhaute verkocht worden of verkocht zijn. Op Neerpede zijn ze zelf ook benieuwd, klinkt het nog in de krant.

