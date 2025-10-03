Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg
Foto: © photonews

België heeft een moeilijke week beleefd in Europa met drie nederlagen. Op de UEFA-coëfficiëntenranglijst zakt ons land ten opzichte van Frankrijk, maar profiteert België wel van de slechte resultaten van sommige concurrenten.

Voor België was dit geen geweldige week in Europa. De drie overwinningen van de eerste speeldag hebben plaatsgemaakt voor drie nederlagen voor onze Belgische clubs deze week. 

Club Brugge werd op het nippertje verslagen door Atalanta, nadat ze op voorsprong stonden. Union kon niet op tegen Newcastle en Genk struikelde tegen Ferencvaros op donderdagavond.

De top 5 raakt verder weg voor België, dat zijn 6e plaats moet versterken

Deze resultaten hebben onvermijdelijk invloed op de UEFA-coëfficiënt, die bepaalt hoeveel Europese plaatsen elk land krijgt toegewezen. België blijft dit seizoen op de achtste plaats, maar staat virtueel op de zesde plaats voor volgende zomer. Met nul punten deze week is er terrein verloren gegaan ten opzichte van de concurrent voor de vijfde plaats, Frankrijk, die de beste wekelijkse score heeft behaald, net voor... Polen.

België behoudt echter zijn potentiële zesde plaats, dankzij Nederland, dat slechts 0,500 punt heeft verdiend deze week. De Nederlanders zullen waarschijnlijk worden ingehaald door Portugal, dat een stijging van +0,800 heeft genoteerd.

Als de vijfde plaats steeds moeilijker te bereiken lijkt, moet België nu proberen zijn status als "beste na de top 5" te behouden. Ons land zal het tempo wel snel moeten opvoeren.

Populairste artikels

