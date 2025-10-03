Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit



Romelu Lukaku is al meer dan een decennium het gezicht van het Belgische voetbal. Grootverdiener, recordschutter, een man die geleerd heeft om de stormen van publieke opinie te doorstaan. Maar zelfs hij blijkt niet ongenaakbaar.

Romelu Lukaku staat al jaren bekend als iemand die met druk kan omgaan. Recordschutter bij de Rode Duivels, een speler die alles al heeft meegemaakt. Maar tijdens een jeugdwedstrijd van zijn zoon bij Standard verloor hij toch even de controle. In de podcast Koolcast vertelde hij zelf hoe dat precies ging.

Het was een warme junidag. Lukaku probeerde anoniem aanwezig te zijn: zonnebril, pet en trui. Hij zat apart om de match rustig te volgen en ging niet tussen het publiek staan. Normaal gaat hij in de rust kort naar zijn zoon, gewoon om te vragen of hij zich amuseert, niet om adviezen te geven. Maar deze keer moest hij even naar zijn auto.

Lees ook... Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Onderweg kwam hij de broers Badibanga tegen, ex-spelers van Standard. Ze raakten in gesprek, tot een ouder van Seraing hem plots om een foto vroeg. Lukaku antwoordde beleefd dat hij dat zo zou doen, maar eerst even zijn babbel wilde afronden. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

Lukaku verloor zijn zelfbeheersing

Een man riep luid dat hij beter thuis was gebleven als hij niet meteen met iedereen op de foto wilde. Precies daar liep het fout. Lukaku reageerde fel, zette zijn pet af en beet terug. “Ik zie mijn zoon bijna nooit voetballen, ik ben het beu”, zei hij onder meer. Hij gaf achteraf toe dat hij zelfs de neiging had om uit te halen.

Gelukkig greep iemand snel in en bleef het bij woorden. Geen camera’s in de buurt, geen virale filmpjes, anders had het incident veel groter kunnen worden. “Het was de eerste keer in zestien jaar dat ik mijn zelfbeheersing verloor”, vertelde Lukaku.

Intussen zijn er dus wel beelden van het incident opgedoken, drie maanden na de feiten. Waarschijnlijk niet toevallig net voor de match tussen Anderlecht en Standard...

 

