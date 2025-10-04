'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

Vincent Janssen had vorige week de kat de bel aangebonden. "Voor de top-6 is er op dit moment niet genoeg kwaliteit", klonk het na de nederlaag tegen Zulte Waregem. Rest de vraag: wat met zijn toekomst?

Royal Antwerp FC zit in nauwe schoentjes. Na een pijnlijke nederlaag tegen Zulte Waregem en een schrale 1 op 12, rijst de vraag of deze kern wel sterk genoeg is voor play-off 1.

Waar kan Antwerp eindigen dit seizoen?

Kapitein Vincent Janssen was duidelijk in zijn reactie, met de wedstrijd tegen Cercle Brugge op komst is het sowieso van moeten voor The Great Old.



De woorden van Sven Jaecques en Marc Overmars een paar weken geleden waren nochtans duidelijk: Antwerp moet wél meespelen voor de top-6. In het interview bleek echter ook wat de huidige situatie van Antwerp is en ze waren niet te beroerd om toe te geven dat er andere wetmatigheden zijn in vergelijking met het kampioenenjaar.

Vincent Janssen komende zomer transfervrij weg uit Bosuil?

Antwerp gaf deze zomer amper vier miljoen euro uit - dat is minder dan Standard, Gent en zelfs STVV. En de vraag is of er snel opnieuw een kentering zal komen om opnieuw veel geld te kunnen uitgeven.

Volgens Het Laatste Nieuws zal de in junii 2026 transfervrije Vincent Janssen niet verlengen bij Antwerp. Hij heeft nu een contract van drie miljoen euro bruto en die voorwaarden zal Antwerp niet opnieuw kunnen/willen bieden.