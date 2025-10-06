Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper verruilde afgelopen zomer Club Brugge voor Brighton & Hove Albion. De 24-jarige flankverdediger duidt meteen aan welke voormalige ploegmaat dezelfde stap moét nemen.

Maxim De Cuyper trok alvast grote ogen tijdens zijn eerste weken bij Brighton & Hove Albion. "Het is gewoon absurd", is de twaalfvoudig Rode Duivel duidelijk.

Van over Het Kanaal volgt De Cuyper de wedstrijden van Club Brugge nog steeds op de voet. Volgens hem is er nog een andere speler van blauw-zwart klaar om de oversteek te maken.



Lees ook... Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

"Christof Tzolis is een kandidaat voor de Premier League", aldus De Cuyper in Het Laatste Nieuws. "En ik zie veel wedstrijden van Club Brugge. Ik ben opnieuw supporter, hé."

"Tzolis heeft zijn afwerking eindelijk onder controle", lacht het jeugdproduct van blauw-zwart. "Ik hem hem vorig jaar honderd keer gezegd dat hij minder wild moest schieten." (knipoogt)

Christos Tzolis heeft zijn afwerking eindelijk onder controle

Leuk om weten: Tzolis passeerde in het verleden al bij Norwich City. Dat hoofdstuk in Engeland was geen succes. Al zou de Griek er anno 2025 wellicht beter aarden…