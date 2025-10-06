"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

Bij de start van de internationale pauze in oktober hebben we al het eerste derde van de reguliere fase achter de rug. Hier is ons tiende team van de week.

Doelman

Opgeroepen om vorige week de geblesseerde Maxime Delanghe te vervangen, heeft Warleson laten zien dat hij veel meer is dan een eenvoudige back-up. Belangrijke reddingen hebben Cercle in staat gesteld een punt mee naar huis te nemen van hun uitwedstrijd tegen Antwerp.

Verdediging

De tweede - en laatste - speler van Cercle Brugge in dit team: Gary Magnée, die aan de linkerkant van de verdediging stond, heeft ook aanzienlijk bijgedragen aan het behaalde punt door de Groen en Zwart.



Lees ook... Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

In het centrum van de verdediging vinden we Brandon Mechele, die Florucz en de aanvallers van Union compleet heeft lamgelegd. En ook Emin Bayram, een vaste waarde in ons team van de week, opnieuw van onschatbare waarde voor Westerlo tegen Leuven.

Aan de rechterkant, Ken Nkuba, die beslissend was voor Genk tegen Dender, profiteert van de blessure van Zakaria El Ouahdi om meer speeltijd te krijgen en iedereen aan zijn talent te herinneren.

Middenveld

Onmogelijk om de uitmuntende prestatie van Nathan De Cat bij Anderlecht te negeren. Een eerste Clasico voor de 17-jarige speler, eindigde sober als de beste speler op het veld, ondanks zijn vervanging in de 76e minuut.

Om hem te vergezellen, kiezen we voor Rihito Yamamoto, maker van een beslissende pass en een sterke prestatie met Sint-Truiden op het veld van Mechelen. De nummer 10 van dit team heet Omri Gandelman, opnieuw beslissend voor Gent tegen Charleroi.

Aanval

Charleroi werd verslagen, maar plaatst toch een speler in ons team van de week: Patrick Pflücke, doelpuntenmaker en auteur van een meer dan moedige wedstrijd aan zijn kant. Aan de andere kant vinden we de beslissende speler van de topper tussen Club Brugge en Union: Carlos Forbs.

Voorin heeft hij een doelpunt gescoord en nog een ander afgekeurd gekregen voor niet veel: Nacho Ferri, wederom doelpuntenmaker voor Westerlo tegen Leuven, en opnieuw met een sterke prestatie.

Ons tiende team van de week: Warleson - Magnée, Mechele, Bayram, Nkuba - De Cat, Yamamoto, Gandelman - Pflücke, Forbs, Ferri.