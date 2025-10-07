Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Eén van de bekende gezichten op onze velden moest een hard besluit nemen. Zeker bij Cercle en Beerschot herinneren ze zich Andi Koshi nog wel, want bij deze teams haalde hij de A-kern. Koshi is inmiddels geen profvoetballer meer.

De nog altijd maar 24-jarige Belg met Albanese roots kondigde zijn beslissing enkele weken geleden aan op Instagram. "Na een lange tijd van reflectie besloot ik een punt te zetten achter mijn carrière als profvoetballer. Blessures deden me stoppen met datgene waar ik het meest van hield. Sinds ik een kind was, was mijn hele leven opgebouwd rond voetbal."

Koshi heeft moeten ondervinden dat hij niet altijd over alles controle kan uitoefenen. "Ik ben trots om te kunnen zeggen dat ik alles gedaan heb wat in mijn macht lag om de beste versie van mezelf te zijn. Ik kan met een glimlach op het gezicht terugkijken op wat ik bereikt heb. Desondanks eindigt mijn pad in het voetbal zeker niet hier!"

Koshi behoudt zijn liefde voor het voetbal

Hij laat het voetbal dus nog niet helemaal los, hoewel het niet duidelijk is hoe hij dan wel bij de sport betrokken zal blijven. "Ik kijk uit naar mijn volgende stappen in de voetbalwereld. Mijn liefde voor het spelletje eindigt nooit", benadrukt de ex-speler van Cercle en Beerschot. "Bedankt aan alle mensen die me tijdens deze weg gesteund hebben!"

Koshi begon met voetballen bij Beerschot en daarna spendeerde hij maar liefst zeven jaar van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. Dat is toch een heel groot stuk uit zijn opleiding geweest. Na één jaar bij de U17 van PSV, stroomde hij Cercle via de U21 door naar het mannenvoetbal. In de zomer van 2022 ruilde hij Cercle in voor Beerschot, waar hij ook twee jaar deel zou uitmaken van de A-kern.

Amuzu heeft gereageerd

Koshi versierde niet lang geleden nog een contract bij het Kosovaarse Suhareka, maar zijn avontuur daar heeft dus niet lang geduurd. Bij zijn aankondiging op Instagram hoort ook een mooie fotocompilatie, met beelden van bij de jeugd tot bij de eerste ploegen waar hij voor speelde. We vinden ook een reactie van een meelevende Francis Amuzu (ex-Anderlecht) terug.